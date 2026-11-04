Ekologicznej, ale drożej. Mieszkańcy Gryfina zapłacą więcej za ciepło

RMF24

Przed mieszkańcami Gryfina w Zachodniopomorskiem trudny sezon grzewczy. Zapłacą za ciepło średnio o 27 procent więcej. To między innymi efekt rezygnacji z węgla i przejścia na gaz w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie pod Gryfinem.

Od początku września dostawy ciepła dla Gryfina w województwie zachodniopomorskim realizowane są z nowego źródła, czyli gazowej ciepłowni wybudowanej przez PGE w Nowym Czarnowie. Nowa technologia jest zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. To bardziej ekologiczne rozwiązanie niż wcześniejsza produkcja oparta na węglu. Dla mieszkańców oznacza to jednak nowe, wyższe taryfy.

PGE wybudowała nowoczesną ciepłownię gazową, która gwarantuje bezpieczeństwo i stabilność dostaw ciepła dla mieszkańców Gryfina. Zmiana technologii produkcji wiąże się z zatwierdzeniem nowej taryfy, którą ustala prezes URE na podstawie poniesionych i uzasadnionych kosztów producenta. W Gryfinie wzrost opłat za ciepło wynosi około 27 procent i jest to związane ze zmianą technologii wytwarzania i tym, jak kształtują się obecnie ceny paliw. To, ile ostatecznie zapłacą klienci za ogrzewanie, zależy od ceny ciepła, ale także takich czynników jak standard cieplny budynku, warunki pogodowe i indywidualny sposób korzystania z ogrzewania - informuje Konrad Mróz, Dyrektor Biura Komunikacji Zewnętrznej i Wewnętrznej PGE Polska Grupa Energetyczna.

Dla wielu rodzin z Gryfina i okolic wyższe rachunki będą sporym wyzwaniem w rozpoczynającym się właśnie sezonie grzewczym. Mieszkańcy Gryfina, z którymi rozmawiała reporterka RMF FM zwracają uwagę, że podwyżka jest wysoka i wielu z nich dotkliwie odczuje tę zmianę, zwłaszcza zimą.

Nie jesteśmy zadowoleni. Będzie trudno, po kieszeni to nas na pewno uderzy bardzo mocno. Ale co zrobić? Musimy dalej żyć. Nie grzaliśmy już wcześniej, bo to wychodziło drogo. A teraz podwyżka. Też nie grzejemy, nie odkręcamy kaloryfera. Energia poszła do góry, wszystko poszło do góry. To jest naprawdę bardzo dużo dla takiego przeciętnego Kowalskiego - mówią mieszkańcy Gryfina.

Nowa ciepłownia gazowa złożona jest z trzech kotłów wodnych o mocy około 28 MWt i zabezpiecza dostawy ciepła dla ok. 65 procent mieszkańców Gryfina oraz ponad stu innych obiektów użyteczności publicznej i przedsiębiorstw korzystających z miejskiego systemu ciepłowniczego.