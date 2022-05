Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko matce 4-letniej Amelii i 5-letniego Sebastiana, którzy zginęli po wypadnięciu z okna bloku w Koszalinie. Kobieta twierdziła, że był to nieszczęśliwy wypadek, ale z opinii biegłych wynika, że była pod wpływem amfetaminy.

Tragiczny wypadek w Koszalinie (zdjęcie archiwalne) / Marcin Bielecki / PAP

Do tragicznego wypadku doszło 30 czerwca 2020 roku. Dzieci wypadły z dziewiątego piętra bloku. Początkowo śledztwo zostało umorzone, bo uznano, że był to nieszczęśliwy wypadek. Kluczowa okazała się opinia biegłych.

Joanna W. matka dzieci była pod wpływem amfetaminy. Jak twierdzi dzień wcześniej odwiedził ją znajomy i to on miał jej dosypać do napoju środki odurzające - poinformował RMF24 rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie prok. Ryszard Gąsiorowski.

Kobieta nie przyznaje się. Twierdzi, że był to nieszczęśliwy wypadek, a ona sam czuła się doskonale.

"Oskarżona dnia 30.06.2020 mając prawny i fizyczny obowiązek opieki nad dziećmi, naraziła Amelię, lat 4 i Sebastiana, lat 5 na niebezpieczeństwo, w sposób taki, że znajdując się pod wpływem amfetaminy zaniedbała należytej opieki nad dziećmi, w wyniku czego dzieci dostały się do niezabezpieczonego okna, wypadły z niego i poniosły śmierć" - napisano w akcie oskarżenia, cytowanym przez TVN24.pl.

Kobieta będzie odpowiadać przed sądem za narażenie dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślne spowodowanie śmierci. Grozi jej do pięciu lat więzienia.