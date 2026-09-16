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Dwa ciała w mieszkaniu w Koszalinie. To on otworzył drzwi policjantom

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 16 września (08:55)

Tragedia w Koszalinie. We wtorek późnym wieczorem policjanci odkryli w jednym z mieszkań ciała dwóch starszych osób - potwierdziła reporterka RMF FM Anna Pałamar.

Dwa ciała w mieszkaniu w Koszalinie. To on otworzył drzwi policjantom
Wmieszkaniu w Koszalinie znaleziono dwa ciała /RMF FM

W mieszkaniu przy ul. Wyspiańskiego w Koszalinie wciąż pracują służby. We wtorek wieczorem policjanci dostali telefon od zaniepokojonej rodziny, która nie mogła skontaktować się ze swoimi bliskimi. 

Funkcjonariusze wielokrotnie próbowali dostać się do mieszkania, ale nikt nie odpowiadał. Na miejsce wezwana została również straż pożarna. W końcu drzwi otworzył 53-letni mężczyzna. 

W środku policjanci odkryli ciała dwóch osób: 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny. Mieli liczne rany kłute i cięte - przekazała RMF FM st. asp. Izabela Sreberska z KMP w Koszalinie.

53-latek obecny w mieszkaniu został zatrzymany. Sprawą zajmie się prokuratura. 

Zgłoszenie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.


Źródło: RMF24
Tagi: Koszalin
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