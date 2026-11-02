Duże zmiany dla pacjentów przy szpitalu w Szczecinie. Nowe zasady dojazdu i wejścia

RMF24

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Od dzisiaj pacjenci szpitala przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu w rejonie placówki. W związku z budową Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci zamknięto dotychczasową główną bramę wejściową, a w okolicy pojawiły się nowe rozwiązania komunikacyjne.

Jak informuje reporterka RMF FM Anna Pałamar, najważniejsza zmiana dotyczy wejścia do szpitala. Od dziś pacjenci nie mogą już korzystać z dawnej bramy głównej przy lądowisku śmigłowców LPR.

Teren ten został włączony do placu budowy, gdzie powstaje nowoczesne centrum zabiegowe dla najmłodszych pacjentów.

Obecnie najwygodniejszym sposobem dostania się do budynku głównego szpitala lub na Szpitalny Oddział Ratunkowy jest wejście przez bramę nr 3. To właśnie tędy prowadzi teraz główny ciąg komunikacyjny dla pacjentów i odwiedzających.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Aby ułatwić dojazd do szpitala od drugiej strony, od dziś wydłużona została trasa autobusów linii 95. Autobusy kursują teraz od przystanku Osiedle Zawadzkiego aż do Placu Norwida, co ma usprawnić komunikację dla osób korzystających z transportu publicznego.

Nowa strefa Kiss&Ride

W odpowiedzi na utrudnienia związane z parkowaniem, przy szpitalu uruchomiono też specjalną strefę Kiss&Ride. To miejsce, gdzie kierowcy mogą na chwilę się zatrzymać, by wysadzić pasażera blisko wejścia, bez konieczności szukania wolnego miejsca parkingowego.

Parkowanie przed szpitalem może być w najbliższym czasie jeszcze trudniejsze niż wcześniej.