Dron znaleziony w Rusinowie miał głowicę bojową. Prokuratura ujawnia szczegóły

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Dron znaleziony w poniedziałek w morzu przy plaży w Rusinowie miał głowicę bojową odłamkowo-burzącą wraz z zapalnikiem - poinformowała w środę prokuratura. Według wstępnych ustaleń to rosyjski dron Gerbera 2.

W środę Żandarmeria Wojskowa podała, że żołnierze wydobyli, zbadali i zneutralizowali elementy znalezionego na plaży w Rusinowie drona, które mogły stanowić zagrożenie. Bezzałogowiec został zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych.

Prokuratura: Dron z głowicą bojową

Zastępca prokuratora okręgowego ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu płk Bartosz Okoniewski poinformował w środę PAP, że znaleziony bezzałogowiec był uzbrojony.

Zawierał w sobie głowicę bojową odłamkowo-burzącą wraz z zapalnikiem. Udało się odseparować tę głowicę od samego statku powietrznego, a następnie z uwagi na warunki bezpieczeństwa, głowicę zneutralizowano od razu na plaży - powiedział.

Dodał, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż znaleziony bezzałogowiec to dron typu Gerbera 2 produkowany i stosowany przez Federację Rosyjską.

To nie ten dron. Wystarczyło 15 minut, by fałszywe zdjęcie obiegło internet Na plaży w Rusinowie koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem wczoraj został znaleziony rosyjski dron. To jedna z najnowszych wersji rosyjskiego bezzałogowca typu Gerbera. W internecie szybko zaczęło krążyć zdjęcie maszyny. Okazało się jednak, że było…

Postępowanie prokuratury

Prokuratura prowadzi w tej sprawie postępowanie, ze wstępną kwalifikacją dotyczącą sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób mającą postać eksplozji materiałów wybuchowych.

O zlokalizowaniu przez wojsko i służby hydrograficzne w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca (Zachodniopomorskie) i podjęciu drona z morza poinformował w poniedziałek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak podał, wstępne oględziny wykazały, że jest to rosyjski bezzałogowiec wojskowy. Według niego dron najprawdopodobniej został utracony przez Rosję podczas prób manewrów nad Morzem Bałtyckim.