Dramatyczna akcja ratunkowa na plaży w Dziwnowie: Siedem osób tonęło w Bałtyku

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Siedem osób tonie na plaży w Dziwnowie– takie zgłoszenie dostały we wtorek służby ratunkowe. Na szczęście wszystkich udało się uratować.

Dramat rozegrał się we wtorek wieczorem na plaży w Dziwnowie, zdj. ilustracyjne, autor Dariusz Gorajski

Dramat rozegrał się we wtorek wieczorem na plaży w Dziwnowie, zdj. ilustracyjne, autor Dariusz Gorajski / Shutterstock

Ruszyli na ratunek, sami znaleźli się w niebezpieczeństwie

We wtorek wieczorem, 22 lipca, na plaży w Dziwnowie (woj. zachodniopomorskie) doszło do dramatycznych wydarzeń. Tuż przed godziną 21:00 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o aż siedmiu osobach tonących w rejonie zejścia nr 9 przy ul. Słonecznej.

Początkowo pomocy potrzebowały dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci. Sytuacja błyskawicznie się skomplikowała, gdy na ratunek ruszyły kolejne trzy osoby – one również znalazły się w niebezpieczeństwie.

Błyskawiczna reakcja świadków

Na miejsce natychmiast skierowano zespoły ratownicze – zarówno nawodne, jak i lądowe. W akcji uczestniczyli ratownicy WOPR, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), strażacy z WSP i OSP Dziwnów oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

Dzięki szybkiej i sprawnej akcji wszystkie osoby zostały wyciągnięte z wody przez świadków jeszcze przed przybyciem służb. Jedna z nich – mężczyzna, który rzucił się na ratunek obywatelom Niemiec – wymagała pomocy medycznej.

Ratownicy dziękują świadkom zdarzenia, którzy nie pozostali obojętni i pomogli wyciągnąć poszkodowanych na brzeg.

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Apel o rozwagę nad wodą

Służby ratunkowe nieustannie apelują o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą. „Prosimy o rozwagę i życzymy bezpiecznego wypoczynku nad naszymi pięknymi, ale niewybaczającymi błędów wodami” – podkreślają ratownicy.