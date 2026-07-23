Dramatyczna akcja ratunkowa na plaży w Dziwnowie: Siedem osób tonęło w Bałtyku

Ruszyli na ratunek, sami znaleźli się w niebezpieczeństwie
We wtorek wieczorem, 22 lipca, na plaży w Dziwnowie (woj. zachodniopomorskie) doszło do dramatycznych wydarzeń. Tuż przed godziną 21:00 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o aż siedmiu osobach tonących w rejonie zejścia nr 9 przy ul. Słonecznej.
Początkowo pomocy potrzebowały dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci. Sytuacja błyskawicznie się skomplikowała, gdy na ratunek ruszyły kolejne trzy osoby – one również znalazły się w niebezpieczeństwie.
Błyskawiczna reakcja świadków
Na miejsce natychmiast skierowano zespoły ratownicze – zarówno nawodne, jak i lądowe. W akcji uczestniczyli ratownicy WOPR, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), strażacy z WSP i OSP Dziwnów oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.
Dzięki szybkiej i sprawnej akcji wszystkie osoby zostały wyciągnięte z wody przez świadków jeszcze przed przybyciem służb. Jedna z nich – mężczyzna, który rzucił się na ratunek obywatelom Niemiec – wymagała pomocy medycznej.
Ratownicy dziękują świadkom zdarzenia, którzy nie pozostali obojętni i pomogli wyciągnąć poszkodowanych na brzeg.
Apel o rozwagę nad wodą
Służby ratunkowe nieustannie apelują o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą. „Prosimy o rozwagę i życzymy bezpiecznego wypoczynku nad naszymi pięknymi, ale niewybaczającymi błędów wodami” – podkreślają ratownicy.