Dramat mieszkańców kamienicy w Szczecinie. Nie mogą zostać w swoich domach

RMF24

Mieszkańcy budynku przy ulicy Hożej w Szczecinie wynoszą ostatnie rzeczy ze swoich mieszkań. W sobotnią noc 9 rodzin musiało się stamtąd ewakuować, ponieważ budynek grozi zawaleniem. Mieszkańcy mówią, że zgłaszali problem od lat, a na ekspertyzy o stanie kamienicy wydali z własnych kieszeni ponad 100 tysięcy złotych.

Ewakuacja w środku nocy

Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Hożej w Szczecinie przeżyli prawdziwy koszmar.

W sobotnią noc, około godziny 3.00, doszło tam do tąpnięcia, a szczeliny w budynku gwałtownie się pogłębiły. W efekcie konieczna była natychmiastowa ewakuacja 9 rodzin. Ludzie w pośpiechu opuszczali swoje mieszkania, zabierając dorobek całego życia.

Niepewność i oczekiwanie

Jak informuje w poniedziałek reporterka RMF FM Anna Pałamar, większość mieszkańców opuściła już budynek na stałe, jednak część z nich wraca, by wynosić rzeczy partiami.

Czekają na decyzję co dalej, bo miasto nadal nie poinformowało ich o przydzielonych mieszkaniach zastępczych. Nie wiadomo również przez jaki czas będą oni mogli z takich mieszkań korzystać. Na razie wszyscy nocują w zaproponowanym przez miasto hostelu pracowniczym.

Fot. Anna Pałamar, RMF FM

Przyczyny katastrofy

Mieszkańcy są oburzeni – o fatalnym stanie budynku informowali władze od lat. Zgłaszali problemy techniczne, zlecali ekspertyzy na własny koszt. W sumie, jak mówili, kosztowało to ponad 100 tysięcy złotych.

Władze miasta nie podważały tych ekspertyz, ale też nie reagowały zdecydowanie.

Do wszystkich radnych miasta Szczecina napisałam płomienne listy, żeby nam pomogli, żeby nas wsparli, żeby nas ratowali. Nikt nie odpowiedział. To były cztery lata pisania, monitowania, dobijania się do drzwi. Na nic. Teraz dorobek mojego życia pakuję ze ściśniętym gardłem. Muszę się wynieść, mimo że to jest moje mieszkanie - opowiada naszej reporterce jedna z mieszkanek kamienicy.

Według mieszkańców, problemy zaczęły się nasilać po remoncie ulicy Hożej. Wtedy zamontowano progi zwalniające wyłożone kostką brukową.

One miały generować mikrodrgania, a ponieważ jest to ruchliwa ulica, pełna autobusów, to postępowało to szybko i rozsadzało konstrukcję nośną tej kamienicy – mówią mieszkańcy.

Co dalej z kamienicą i jej mieszkańcami?

Na środę zaplanowano posiedzenie komisji do spraw budownictwa i mieszkalnictwa. Mieszkańcy liczą, że wtedy zapadną konkretne decyzje dotyczące ich przyszłości. Na razie jednak pozostają w niepewności, z dala od swoich domów i bez jasnych perspektyw na powrót.