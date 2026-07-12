Dlaczego te polskie sosny są wygięte w łuk? Prawda o Krzywym Lesie zaskakuje

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Krzywy las pod Gryfinem od dziesięcioleci stanowi jedną z najbardziej fascynujących i nieuchwytnych zagadek przyrodniczych w Polsce, przyciągając naukowców oraz turystów z całego świata. To niezwykłe skupisko około stu sosen o pniach nienaturalnie wygiętych w kształt litery C rodzi pytania, na które do dziś brakuje jednoznacznych odpowiedzi. Choć badacze skłaniają się ku teorii o celowej działalności człowieka z lat 30. XX wieku, brak dokumentów wciąż pozostawia pole dla lokalnych legend o wojennych czołgach i tajemniczych siłach natury.

Krzywy Las pod Gryfinem: Tajemnica zakrzywionych sosen, która fascynuje od lat

Krzywy Las to niewielkie skupisko sosen pospolitych, zlokalizowane w pobliżu miejscowości Nowe Czarnowo, na obrzeżach Gryfina w województwie zachodniopomorskim. Na powierzchni około 0,5 hektara rośnie tu obecnie około 100 drzew o pniach wygiętych w charakterystyczny łuk, przypominający literę C. Najwięcej z nich można znaleźć w centralnej części tego niezwykłego leśnego zakątka – około 50–60 egzemplarzy. Pozostałe rozproszone są pośród zwyczajnie wyrośniętych sosen, które tworzą otaczający drzewostan.

Wyjątkowość Krzywego Lasu polega na nietypowym kształcie pni – na wysokości od 10 do 50 centymetrów nad ziemią każde z drzew wygięte jest w łuk, który potrafi osiągać nawet do 3 metrów długości. Powyżej tej krzywizny sosny prostują się już pionowo, rosnąc ku górze. Wiek drzew szacuje się na około 88–90 lat, a ich powstanie datuje się na pierwszą połowę lat 30. XX wieku.

Tajemnicza geneza zdeformowanych drzew w Krzywym Lesie

Choć dziś Krzywy Las objęty jest ochroną jako powierzchniowy pomnik przyrody, jego pochodzenie wciąż budzi wiele pytań i prowadzi do licznych spekulacji. Wiadomo, że nienaturalny kształt drzew powstał w wyniku celowej działalności człowieka. Najprawdopodobniej pnie młodych sosen zostały nacięte do dwóch trzecich głębokości, a następnie przygięte ku ziemi i pozostawione do dalszego wzrostu. Sosny, wykorzystując swoją naturalną zdolność do regeneracji, nie obumarły, lecz kontynuowały wzrost w kierunku światła, co zaowocowało powstaniem charakterystycznych łuków.

Nie jest jednak jasne, w jakim celu ktoś zadał sobie tyle trudu, by uformować las w tak nietypowy sposób. Według najbardziej prawdopodobnych hipotez, krzywe pnie miały stanowić materiał do produkcji kłonic – elementów używanych w transporcie siana, bądź też jako surowiec do wyrobu mebli, łodzi czy płóz do sań. Zakrzywione drewno jest bowiem znacznie odporniejsze na naprężenia niż deski uzyskane przez cięcie prostych pni. Jednak brak zachowanych dokumentów z tamtego okresu sprawia, że są to wciąż tylko domysły.

Mimo iż naukowcy i leśnicy skłaniają się ku wersji o celowym działaniu człowieka, wśród okolicznych mieszkańców funkcjonują także inne wyjaśnienia. Według jednej z lokalnych legend, nietypowe kształty sosen to efekt działań czołgów, które miały przejeżdżać tędy w czasie II wojny światowej, uszkadzając młode pędy.

Krzywy Las - unikalna przyrodnicza atrakcja Polski

zakrzywione sosny w lesie / Shutterstock

Krzywy Las w Nowym Czarnowie to nie tylko zagadka dla badaczy, ale także jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc przez turystów w regionie Pomorza Zachodniego. Nietypowo ukształtowane sosny od lat rozbudzają wyobraźnię odwiedzających, stając się przedmiotem licznych zdjęć, filmów i publikacji.

Chociaż podobne skupiska zdeformowanych drzew można spotkać również w innych częściach Polski, m.in. na Dolnym Śląsku, to właśnie las pod Gryfinem cieszy się największą sławą i uznaniem. Obszar ten jest obecnie objęty ochroną jako pomnik przyrody, a wszelkie prace leśne prowadzone są tu z najwyższą ostrożnością.

Czas nie jest łaskawy dla Krzywego Lasu. Drzewa, które powstały niemal dziewięć dekad temu, stopniowo obumierają. W przeszłości skupisko liczyło ich znacznie więcej, jednak siły natury i upływający czas sprawiły, że wiele z nich powaliły burze lub inne czynniki przyrodnicze.

Zamierające drzewa są pozostawiane na terenie lasu do naturalnego rozkładu, co sprzyja zachowaniu lokalnego ekosystemu. Dzięki działaniom leśników i rosnącej świadomości społecznej Krzywy Las ma szansę przetrwać w niezmienionej formie przez kolejne lata, nadal zachwycając i intrygując kolejne pokolenia odwiedzających.