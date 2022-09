​Zakaz połowu amatorskiego ryb w Odrze w Zachodniopomorskiem nie zostanie skrócony. Wędkowania w rzece i jeziorze Portowym równo miesiąc temu zabronił zachodniopomorski marszałek. Mimo cofnięcia odgórnego zakazu korzystania z rzeki, wędkarze nad wodę w tym miesiącu nie wrócą.

Zakaz wędkowania w Odrze nie zostanie uchylony. / Aneta Łuczkowska / RMF FM

Zakaz połowu ryb w Odrze i jeziorze Portowym został wprowadzony 13 sierpnia i ma obowiązywać do końca września. Jeszcze tydzień temu, po tym jak zakaz korzystania z rzeki uchylił wojewoda, marszałek rozważał zmianę decyzji.

Po konsultacjach ze służbami zapadła decyzja o utrzymaniu zakazu wędkowania w pierwotnie ustalonej formie.

Jak mówi rzeczniczka marszałka Gabriela Wiatr, powód to przede wszystkim brak wiedzy na temat przyczyn zanieczyszczenia wody, które doprowadziło w sierpniu do masowego padania ryb. Po drugie, na znacznym odcinku rzeki zwyczajnie nie ma co łowić. Po trzecie, zakaz ma obowiązywać do końca września i w obecnej sytuacji dodatkowe dwa tygodnie - mówiąc kolokwialnie - nie zrobią różnicy.

Pod koniec września gotowy ma być polsko-niemiecki raport o przyczynach katastrofy ekologicznej w rzece. Urzędnicy wolą poczekać z zielonym światłem dla wędkarzy do jego publikacji.