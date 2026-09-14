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Ciało kobiety wyłowione tuż obok molo w Kołobrzegu

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 14 września (11:06)

O poranku w Kołobrzegu wyłowiono ciało kobiety. Znajdowało się w wodzie tuż obok tamtejszego molo. Jak dowiedziała się reporterka RMF FM Anna Pałamar, ta tragedia nie ma związku z zaginięciem w okolicach nadmorskiego Darłowa Emilii Koprowskiej, która poszukiwana jest od trzech tygodni.

Ciało kobiety wyłowione tuż obok molo w Kołobrzegu
Zdj. archiwalne, molo w Kołobrzegu, fot. Wojciech Olkusnik /East News

Tragedia w Kołobrzegu

W poniedziałkowy poranek w Kołobrzegu doszło do dramatycznego zdarzenia. Jak informuje szczecińska reporterka RMF FM Anna Pałamar, ratownicy wyciągnęli na brzeg ciało kobiety.

Była w stroju kąpielowym, a obok miejsca ujawnienia ciała - przy molo - na plaży znajdowały się prawdopodobnie jej rzeczy osobiste - przekazała RMF FM podkomisarz Karolina Seman z kołobrzeskiej policji. 

Policjanci pod nadzorem prokuratury będą ustalać tożsamość kobiety i okoliczności tego zdarzenia. Zaplanowano również sekcję zwłok.

Zdarzenie nie ma związku z zaginięciem w okolicach nadmorskiego Darłowa Emilii Koprowskiej, która poszukiwana jest od trzech tygodni. 


Źródło: RMF24
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