Ciało kobiety wyłowione tuż obok molo w Kołobrzegu

RMF24

O poranku w Kołobrzegu wyłowiono ciało kobiety. Znajdowało się w wodzie tuż obok tamtejszego molo. Jak dowiedziała się reporterka RMF FM Anna Pałamar, ta tragedia nie ma związku z zaginięciem w okolicach nadmorskiego Darłowa Emilii Koprowskiej, która poszukiwana jest od trzech tygodni.

Tragedia w Kołobrzegu

W poniedziałkowy poranek w Kołobrzegu doszło do dramatycznego zdarzenia. Jak informuje szczecińska reporterka RMF FM Anna Pałamar, ratownicy wyciągnęli na brzeg ciało kobiety.

Była w stroju kąpielowym, a obok miejsca ujawnienia ciała - przy molo - na plaży znajdowały się prawdopodobnie jej rzeczy osobiste - przekazała RMF FM podkomisarz Karolina Seman z kołobrzeskiej policji.

Policjanci pod nadzorem prokuratury będą ustalać tożsamość kobiety i okoliczności tego zdarzenia. Zaplanowano również sekcję zwłok.

Zdarzenie nie ma związku z zaginięciem w okolicach nadmorskiego Darłowa Emilii Koprowskiej, która poszukiwana jest od trzech tygodni.