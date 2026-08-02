Chciał uciec po śmiertelnym potrąceniu. 31-latek zatrzymany na granicy

RMF24

Nad ranem na jednym z przejść granicznych z Niemcami zatrzymano ściganego listem gończym 31-letniego Mikołaja W. - dowiedział się reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Mężczyzna jest podejrzany o śmiertelne potrącenie 30-latka w Suwałkach (województwo podlaskie) i ucieczkę z miejsca zdarzenia.

Do zatrzymania doszło około trzeciej nad ranem na przejściu granicznym w Kołbaskowie (woj. zachodniopomorskie). To właśnie Mikołaj W. w nocy z 25 na 26 lipca miał kierować czarnym Mercedesem i na przejściu dla pieszych na ulicy Kościuszki w Suwałkach śmiertelnie potrącić 31-latka. Po jego ucieczce wydano za nim list gończy.

Mężczyzna zostanie teraz aresztowany. Grozi mu nawet 20 lat więzienia.