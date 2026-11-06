Centymetry od śmierci. Szokujące nagranie z przejazdu kolejowego w Zachodniopomorskiem

Do zdarzenia doszło pod koniec sierpnia na trasie z Kołobrzegu do Szczecina (odcinek Mosty - Goleniów). Kiedy skład zbliżał się z pełną prędkością do przejazdu kolejowo-drogowego, z prawej strony nadjechał mężczyzna na hulajnodze. Zamiast zatrzymać się przed znakiem STOP, postanowił za wszelką cenę przedostać się na drugą stronę.
Kierujący jednośladem w ostatniej chwili uniknął zderzenia - od tragedii dzieliły go dosłownie centymetry. Widać to doskonale na nagraniu, które POLREGIO opublikowało w piątek.
Lekceważenie przepisów i brawura
Przewoźnik podkreśla, że to kolejna sytuacja, która pokazuje, że lekceważenie przepisów oraz brawura to najczęstsze przyczyny wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych.
„Każdy uczestnik ruchu ma obowiązek zatrzymać się przed znakiem STOP oraz czerwonym, migającym światłem sygnalizatora. Ignorowanie tych zasad najczęściej kończy się śmiercią lub ciężkimi obrażeniami” - przypominają kolejarze, przytaczając tragiczne dane: tylko od początku tego roku w wypadkach na przejazdach kolejowo-drogowych zginęły 33 osoby, a 27 zostało ciężko rannych.
Warto również podkreślić, że każdy wypadek niesie ze sobą poważne skutki społeczne - mowa m.in. o opóźnieniach pociągów, kosztownych akcjach służb ratunkowych czy uszkodzeniach taboru.