Centymetry od śmierci. Szokujące nagranie z przejazdu kolejowego w Zachodniopomorskiem

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Centymetry dzieliły od śmierci mężczyznę, który hulajnogą przejechał tuż przed nadjeżdżającym pociągiem w Zachodniopomorskiem. POLREGIO publikuje szokujące nagranie i przypomina: lekceważenie przepisów i brawura to najczęstsze przyczyny wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych.

Centymetry dzieliły od śmierci mężczyznę, który hulajnogą przejechał tuż przed nadjeżdżającym pociągiem w Zachodniopomorskiem (fot. POLREGIO)

Centymetry dzieliły od śmierci mężczyznę, który hulajnogą przejechał tuż przed nadjeżdżającym pociągiem w Zachodniopomorskiem (fot. POLREGIO) / -

Do zdarzenia doszło pod koniec sierpnia na trasie z Kołobrzegu do Szczecina (odcinek Mosty - Goleniów). Kiedy skład zbliżał się z pełną prędkością do przejazdu kolejowo-drogowego, z prawej strony nadjechał mężczyzna na hulajnodze. Zamiast zatrzymać się przed znakiem STOP, postanowił za wszelką cenę przedostać się na drugą stronę.

Kierujący jednośladem w ostatniej chwili uniknął zderzenia - od tragedii dzieliły go dosłownie centymetry. Widać to doskonale na nagraniu, które POLREGIO opublikowało w piątek.

Groźny incydent na przejeździe. Wojskowy „Żbik” uderzył w pociąg towarowy Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia, do którego doszło wczoraj wieczorem na przejeździe kolejowym w Zbydniowie na Podkarpaciu. Wojskowy pojazd „Żbik” uderzył w lokomotywę. Nikomu nic się nie stało.

Lekceważenie przepisów i brawura

Przewoźnik podkreśla, że to kolejna sytuacja, która pokazuje, że lekceważenie przepisów oraz brawura to najczęstsze przyczyny wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych.

„Każdy uczestnik ruchu ma obowiązek zatrzymać się przed znakiem STOP oraz czerwonym, migającym światłem sygnalizatora. Ignorowanie tych zasad najczęściej kończy się śmiercią lub ciężkimi obrażeniami” - przypominają kolejarze, przytaczając tragiczne dane: tylko od początku tego roku w wypadkach na przejazdach kolejowo-drogowych zginęły 33 osoby, a 27 zostało ciężko rannych.

Warto również podkreślić, że każdy wypadek niesie ze sobą poważne skutki społeczne - mowa m.in. o opóźnieniach pociągów, kosztownych akcjach służb ratunkowych czy uszkodzeniach taboru.