„Bursztyn Unity” uroczyście ochrzczony w Szczecinie

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W Szczecinie odbyła się wyjątkowa uroczystość – na maszcie nowoczesnego promu M/F Bursztyn Unity wzniesiono polską banderę. Wydarzenie, które zgromadziło przedstawicieli władz, samorządowców oraz mieszkańców regionu, stało się symbolem powrotu polskiej bandery na morza po ponad dwóch dekadach.

Uroczystość z udziałem premiera

Chrzest promu M/F Bursztyn Unity odbył się przy Wałach Chrobrego w Szczecinie w Narodowe Święto Niepodległości. W wydarzeniu uczestniczył premier Donald Tusk, który przekazał polską banderę kapitanowi jednostki Wojciechowi Żukowskiemu.

Premier w swoim przemówieniu nawiązał do ostatnich tragicznych wydarzeń w Krakowie, podkreślając jedność i solidarność Polaków.

Wolność, niepodległość, bezpieczeństwo wymagają stałego wysiłku. Wszyscy bez wyjątku jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby Polska była już zawsze silna, bezpieczna, wolna i niepodległa – mówił szef rządu.

Fot. Marcin Bielecki/PAP

Symboliczny powrót polskiej bandery

Oficjalnego chrztu promu dokonała Zofia Gałka, wieloletnia pracowniczka Polskiej Żeglugi Morskiej. Po rozbiciu butelki szampana o burtę jednostki, na maszt wciągnięto biało-czerwoną flagę.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślił, że „nie ma piękniejszego dnia niż Narodowe Święto Niepodległości, żeby podnieść polską banderę na nowy statek”. Wiceminister Arkadiusz Marchewka dodał, że prom jest dowodem na to, iż w Polsce można realizować wielkie i ambitne projekty.

M/F Bursztyn Unity to niemal 200-metrowy prom typu ro-pax, który może przewozić ponad 250 ciężarówek i naczep oraz 400 pasażerów. Jednostka została wyposażona w nowoczesny napęd dwupaliwowy, zasilany LNG lub olejem napędowym, a także hybrydowy układ wspomagany bateriami. Dzięki temu prom jest bardziej ekologiczny i oszczędny. Rejs ze Świnoujścia do Ystad potrwa niecałe 7 godzin.

Fot. Marcin Bielecki/PAP

Dyrektor generalny Polskiej Żeglugi Morskiej Dariusz Doskocz podkreślił znaczenie żeglugi dla bezpieczeństwa gospodarczego kraju.

Mamy Bałtyk, mamy wielkie porty, mamy ludzi i kompetencje. Powinniśmy więc mieć i silnych armatorów, i nowoczesną flotę - mówił.

Budowa promu była możliwa dzięki rządowemu wsparciu – na ten cel przeznaczono 1,3 mld złotych.

M/F Bursztyn Unity rozpocznie regularne rejsy na trasie Świnoujście–Ystad już 18 listopada. Wcześniej, w dniach 12-14 listopada, jednostka będzie udostępniona do zwiedzania dla wszystkich chętnych.