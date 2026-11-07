Będzie Krzywy Las 2.0. Znamy plany odtworzenia słynnej atrakcji pod Gryfinem

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Słynny Krzywy Las pod Gryfinem w woj. zachodniopomorskim kurczy się w oczach – z 400 niezwykłych drzew zostało już tylko 95. Aby ta unikalna w skali świata atrakcja turystyczna nie zniknęła na zawsze, leśnicy i naukowcy z ZUT w Szczecinie ruszają z niezwykłym projektem. Chcą stworzyć „Krzywy Las 2.0” dla przyszłych pokoleń.

Krzywy Las - światowy fenomen pod Gryfinem

Krzywy Las w Nowym Czarnowie, niedaleko Elektrowni Dolna Odra, to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc przez turystów, artystów i fotografów, nie tylko z Polski. Do dziś nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego i jakim celu powstał w tym miejscu.

Jak powstał Krzywy Las? Zagadka sprzed blisko stu lat

Hipotez jest wiele. Wiadomo, że las powstał mniej więcej w 1934 roku i kiedyś liczył znacznie więcej drzew niż teraz. Profesor Eugeniusz Ćwikliński stworzył na początku lat 70. XX wieku jedyne dendrologiczne opracowanie dotyczące tego miejsca. Las zajmował wówczas powierzchnię około 1600 metrów kwadratowych i porastało go mniej więcej 400 zdeformowanych sosen, stojących w równych odstępach od siebie. Wszystkie drzewa wygięte były w tę samą, północną stronę.

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Okoliczni mieszkańcami na przestrzeni lat stworzyli wiele hipotez, w jaki sposób Krzywy Las mógł powstać. Wszystko wskazuje jednak na to, że wygięte sosny to wynik ingerencji człowieka.

Każde z tych drzew pisze własną historię, dobrze widoczną na pniu. Mamy charakterystyczną bliznę u podstawy pnia, od której zaczyna się to właśnie osobliwe wygięcie. W związku z tym możemy już z całą pewnością stwierdzić, że są po prostu dziełem rąk człowieka. Po co to człowiek zrobił? Być może do tworzenia mebli? Jedna z hipotez, mówi o tym, że w okolicach Gryfina miała funkcjonować manufaktura, która produkowała sanie rogate, bardzo popularne pod koniec XIX wieku. Takie zakrzywione elementy mogły też być stosowane do budowy wozów na siano - mówi Lidia Kmiecińska z Nadleśnictwa Gryfino.

Krzywy Las pod Gryfinem (foto: Anna Pałamar) / RMF FM

Projekt Krzywy Las 2.0: Czas na kontrolowane wygięcie?

Z 400 wygiętych drzew, które pół wieku temu zastał w lesie w Nowym Czarnowie prof. Ćwikliński, zostało obecnie 95. Co roku jedno lub dwa krzywe drzewa zamierają. To naturalny proces, ale oznacza, że za kilkanaście lat z Krzywego Lasu prawie nic nie zostanie. Dlatego leśnicy wraz z naukowcami z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie spróbują odtworzyć Krzywy Las, aby mógł przyciągać kolejne pokolenia.

Posadziliśmy sosny spokrewnione z Krzywym Lasem. Zebraliśmy nasionka i one zostały wysiane w 2021 roku. Spróbujemy poobserwować, czy będą rosły proste, czy być może nas zaskoczą i będziemy musieli za kilka lat powiedzieć: przepraszamy, pomyliliśmy się, ponieważ zaczynają faktycznie krzywo rosnąć. Natomiast druga część powierzchni to są takie sosny troszkę starsze, które będą podlegały mechanicznym deformacjom. Będziemy po prostu je próbować wygiąć na kształt taki, jaki obserwujemy w Krzywym Lesie - wyjaśnia Lidia Kmiecińska.

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Obecnie naukowcy ZUT pracują na tym, jak to zrobić. Będą ustalać, w którym momencie zacząć ingerować w drzewa i jakie metody będą do tego najlepsze. Wyniki powinny być znane na początku 2027 roku.

Pierwsze próby związane z wyginaniem drzew zaplanowano na jesień przyszłego roku. Zanim sosny urosną do rozmiarów tych w obecnym Krzywym Lesie trzeba będzie poczekać, jakieś 30-40 lat.