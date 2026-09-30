Awaria wodociągowa w Szczecinie. Do kiedy mieszkańcy będą bez wody?

RMF24

Awaria wodociągu w centrum Szczecina pozbawiła dostępu do bieżącej wody kilkuset mieszkańców. Służby pracują już nad usunięciem usterki, a na miejsce podstawiono beczkowóz z wodą.

Problemy z wodą w centrum miasta

Jak informują służby miejskie, awaria dotknęła mieszkańców kamienic położonych w ścisłym centrum Szczecina.

"Bez wody w kranach jest kilkuset mieszkańców. Chodzi o mieszkańców kamienic pomiędzy Placem Grunwaldzkim a ulicą Jagiellońską" – przekazano w komunikacie.

Aby zapewnić dostęp do wody, na miejsce skierowano beczkowóz. Dzięki temu osoby dotknięte awarią mogą zaopatrzyć się w wodę pitną oraz do podstawowych potrzeb domowych.

Usuwanie awarii potrwa do popołudnia

Na miejscu pracują już odpowiednie służby, które starają się jak najszybciej usunąć usterkę. Według zapowiedzi usterka powinna zostać usunięta do godziny 14.

Mieszkańcy proszeni są o korzystanie z podstawionego beczkowozu do czasu przywrócenia normalnych dostaw wody.