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Awaria wodociągowa w Szczecinie. Do kiedy mieszkańcy będą bez wody?

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 30 września (08:38)

Awaria wodociągu w centrum Szczecina pozbawiła dostępu do bieżącej wody kilkuset mieszkańców. Służby pracują już nad usunięciem usterki, a na miejsce podstawiono beczkowóz z wodą.

Awaria wodociągowa w Szczecinie. Do kiedy mieszkańcy będą bez wody?
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Problemy z wodą w centrum miasta

Jak informują służby miejskie, awaria dotknęła mieszkańców kamienic położonych w ścisłym centrum Szczecina. 

"Bez wody w kranach jest kilkuset mieszkańców. Chodzi o mieszkańców kamienic pomiędzy Placem Grunwaldzkim a ulicą Jagiellońską" – przekazano w komunikacie.

Aby zapewnić dostęp do wody, na miejsce skierowano beczkowóz. Dzięki temu osoby dotknięte awarią mogą zaopatrzyć się w wodę pitną oraz do podstawowych potrzeb domowych.

 

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Usuwanie awarii potrwa do popołudnia

Na miejscu pracują już odpowiednie służby, które starają się jak najszybciej usunąć usterkę. Według zapowiedzi usterka powinna zostać usunięta do godziny 14

Mieszkańcy proszeni są o korzystanie z podstawionego beczkowozu do czasu przywrócenia normalnych dostaw wody.


Źródło: RMF FM
Tagi: awaria wodociągowa
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