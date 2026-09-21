Alert RCB i zablokowana autostrada. Wielka akcja w Szczecinie

Alert RCB: Nie zbliżaj się
„Dziś (21.09) od godz. 10 neutralizacja niewybuchu w okolicy ul. Szosa Stargardzka oraz A6 przy węźle Kijewo. Nie zbliżaj się do zagrożonego obszaru” - podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w komunikacie.
Alert został wysłany do odbiorców na terenie: Szczecina, powiatu stargardzkiego, powiatu goleniowskiego i powiatu gryfińskiego.
Zablokowana autostrada A6
W związku z akcją podjęcia niewybuchu Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o zablokowaniu autostrady A6 na odcinku Szczecin Podjuchy - Szczecin Dąbie. Trasa będzie nieprzejezdna od godz. 9.30. Utrudnienie ma potrwać 1,5 godziny.
Niewybuch to ważąca około 250 kg bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Odkryto ją w piątek na terenie lasu w pobliżu węzła Kijewo i Szosy Stargardzkiej.
W czasie akcji przewidywane są utrudnienia w ruchu zarówno na autostradzie A6, jak i ul. Szosie Stargardzkiej (Droga Krajowa nr 10).