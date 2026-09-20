Akcja usuwania bomby z czasów wojny. Służby zamkną kluczowe drogi

RMF24

W poniedziałek rano mieszkańcy Szczecina i okolic muszą przygotować się na poważne utrudnienia w ruchu. Wszystko przez akcję saperów, którzy podejmą ważącą 250 kg bombę lotniczą z czasów II wojny światowej, odkrytą w pobliżu węzła Kijewo. Służby apelują o ostrożność i korzystanie z wyznaczonych objazdów.

W poniedziałek, 21 września, około godziny 10:00 rozpocznie się operacja podjęcia niewybuchu, który został odkryty w piątek w lesie w pobliżu węzła Kijewo i Szosy Stargardzkiej. Znalezisko to ważąca około 250 kilogramów bomba lotnicza z okresu II wojny światowej.

Akcja saperów wymusi czasowe zamknięcie ruchu na autostradzie A6 oraz na drodze krajowej nr 10 (ul. Szosa Stargardzka).

Jak informują przedstawiciele miasta, ruch zostanie wstrzymany na wszystkich kierunkach w rejonie węzła Kijewo i Szosy Stargardzkiej na kilka, kilkanaście minut przed rozpoczęciem podjęcia niewybuchu. Według wstępnych szacunków, utrudnienia mogą potrwać około 30 minut.

Dla kierowców przygotowano objazdy, jednak służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i śledzenie komunikatów dotyczących sytuacji na drogach. Mieszkańcy oraz osoby planujące przejazd przez ten rejon powinni liczyć się z możliwymi opóźnieniami i rozważyć alternatywne trasy.

Objazdy

W związku z wyłączeniem odcinka ul. Szosa Stargardzka – węzeł Kijewo, wyznaczono objazdy.

Pierwszy: Szosa Stargardzka – Profesora Żuka – przekierowanie ruchu od strony Stargardu (trasa: DK10 – Szosa Stargardzka – Profesora Żuka – Bałtycka – Tczewska – Irydowa – Goleniowska – Gierczak – Krzywoń – Gryfińska – Hangarowa).

Drugi: ul. Struga – Gryfińska – przekierowanie ruchu od strony ul. Gdańskiej oraz od strony Ronda Ułanów Podolskich (trasa: Gryfińska – Krzywoń – Gierczak – Goleniowska – Irydowa – Tczewska – Bałtycka – Profesora Żuka DK 10 kierunek Stargard).

Po wyłączeniu odcinka autostrady A6 pomiędzy węzłem Dąbie i węzłem Podjuchy również będą obowiązywały dwa objazdy.

Pierwszy: węzeł Dąbie – przekierowanie ruchu na A6 od Goleniowa (trasa: węzeł Dąbie – Irydowa – Goleniowska – Gierczak – Krzywoń – Gryfińska – Batalionów Chłopskich – Granitowa – Radosna – Rondo Żołnierzy Wyklętych – A6 kierunek Kołbaskowo).

Drugi: węzeł Podjuchy – przekierowanie ruchu na A6 od Kołbaskowa (trasa: Rondo Żołnierzy Wyklętych – Radosna – Granitowa – Batalionów Chłopskich – Gryfińska – Krzywoń – Gierczak – Goleniowska – Irydowa – A6 kierunek Gdańsk).