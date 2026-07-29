14-latki wypadły z kajaka. Jedna została porwana przez nurt Parsęty

RMF24

14-letnia dziewczynka uczestnicząca w spływie kajakowym została porwana przez silny nurt rzeki Parsęty w Kołobrzegu w Zachodniopomorskiem. Kajak się wywrócił, a ona nie była w stanie samodzielnie wydostać się na brzeg. Nie skończyło się to tragedią tylko dzięki błyskawicznej reakcji policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie.

Do niebezpiecznego wypadku, który cudem nie zakończył się tragedią, doszło we wtorkowe popołudnie na rzece Parsęcie w Kołobrzegu w województwie zachodniopomorskim. Dwie nastolatki wypadły z kajaka. Na szczęście miały na sobie kamizelki ratunkowe. Po przybyciu na miejsce patrol ustalił, że jedna z 14-latek została już bezpiecznie wyprowadzona na brzeg.

Druga dziewczynka znajdowała się po przeciwnej stronie rzeki - w bardzo silnym nurcie - w pobliżu przewróconego i niemal całkowicie zanurzonego kajaka. Został on zniesiony przez nurt na przewrócony konar drzewa.

Jeden z policjantów wykorzystał wolny kajak i przepłynął przez silny nurt, docierając do 14-latki. Dziewczynka była przytomna, jednak wyziębiona i roztrzęsiona. Funkcjonariusze bezpiecznie wydostali ją na brzeg i przekazali opiekunom.

Okazało się, że kajak został zniesiony przez silny nurt na przewrócony konar drzewa.

Apelujemy do wszystkich korzystających z kajaków i innych jednostek pływających o zachowanie szczególnej ostrożności. Nawet pozornie spokojna rzeka może skrywać silny nurt, przeszkody pod powierzchnią wody oraz inne zagrożenia. Zawsze należy stosować się do zaleceń organizatorów spływów, korzystać z kamizelek ratunkowych i dostosowywać trasę do swoich umiejętności oraz warunków panujących na wodzie - zaapelowała policja.

fot. KPP w Kołobrzegu / Policja

fot. KPP w Kołobrzegu