Zwłoki w garażu w Czechowicach-Dziedzicach. Sekcja wykluczyła, że to poszukiwana Karolina

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Zwłoki odnalezione tydzień temu w opuszczonym garażu w Czechowicach-Dziedzicach (woj. śląskie) było ciałem mężczyzny – poinformowała w poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Katowicach. Tożsamości zmarłego na razie nie ustalono.

Zwłoki odkryto przed tygodniem podczas rozbiórki garażu-pustostanu. Stan rozkładu był na tyle zaawansowany, że początkowo nie można było określić płci zmarłej osoby.

Jak przekazał rzecznik katowickiej prokuratury okręgowej prok. Aleksander Duda, wyniki sekcji zwłok oraz badań DNA potwierdziły, że ciało należało do mężczyzny.

Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Pszczynie. Postępowanie wszczęto pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.

Ciało nie należy do zaginionej Karoliny Wróbel

Po odnalezieniu zwłok pojawiły się przypuszczenia, że mogą one należeć do zaginionej 24-letniej Karoliny Wróbel z Czechowic-Dziedzic. Najnowsze ustalenia wykluczają jednak taką możliwość.

Kobieta zaginęła 3 stycznia 2025 roku. Jej poszukiwaniem zajmują się śledczy z Prokuratury Okręgowej w Katowicach. W toku tej sprawy znajomy kobiety, Patryk B., początkowo twierdził, że zabił 24-latkę i porzucił jej ciało w stawie Błaskowiec w Czechowicach-Dziedzicach. Później odwołał te słowa i zmienił wersję wydarzeń.

Prokuratura zleciła przeszukanie stawu, ale ciała kobiety nie odnaleziono. Mężczyzna przez kilka miesięcy przebywał w areszcie. Na początku października ubiegłego roku został zwolniony. Zastosowano wobec niego policyjny dozór oraz zakaz opuszczania kraju.

Policja nadal prosi o informacje

Karolina Wróbel ma 167 cm wzrostu, jest szczupła, ma ciemne blond włosy do ramion i brązowe oczy. Na prawej ręce, w okolicy nadgarstka od zewnętrznej strony ma tatuaż - dwa szlaczki przypominające odwrócone V. Ma również bliznę po cesarskim cięciu na podbrzuszu.

Poszukiwana Karolina Wróbel (fot. Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej) / -

W dniu zaginięcia miała na sobie czarną kurtkę z kapturem obszytym jasnobrązowym futrem, jasnoróżowy szalik, czarne legginsy z różowymi wzorami na udach oraz czarne zimowe buty.

Osoby, które mogą wiedzieć, gdzie przebywa Karolina Wróbel, proszone są o kontakt z komisariatem w Czechowicach-Dziedzicach pod numerem 47 857 08 10 albo z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej: 47 857 12 55.