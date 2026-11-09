Zmarł bp Paweł Anweiler. Był odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Paweł Anweiler urodził się 16 czerwca 1950 roku w Kaliszu. Teologię studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, którą ukończył w 1974 roku.
24 lutego tego samego roku został ordynowany na księdza przez bp. Andrzeja Wantułę. Pracę duszpasterską zaczynał jako wikariusz w Kaliszu, później pełnił posługę w Kępnie. W 1979 roku trafił do parafii w Częstochowie, a dwa lata później został jej proboszczem.
W 1991 roku synod diecezji cieszyńskiej wybrał go na biskupa diecezjalnego. Funkcję tę pełnił od 24 listopada 1991 roku do 6 stycznia 2016 roku. Zastąpił go ks. Adrian Korczago.
Działalność ekumeniczna i literacka
Od 1985 roku był członkiem Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, czyli jego najwyższej władzy.
Bp Anweiler był m.in. przewodniczącym śląskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Pisał także wiersze i eseje.
W 2011 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Uroczystości pogrzebowe bp. Pawła Anweilera odbędą się w piątek w kościele Zbawiciela w Bielsku-Białej.