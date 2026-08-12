Zgotowali horror trójce dzieci, w tym niemowlęciu. Para z Gliwic zatrzymana

RMF24

34-letnia kobieta i 37-letni partner zostali zatrzymani pod zarzutem znęcania się nad trojgiem małoletnich dzieci oraz narażenia ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Trafili do tymczasowego aresztu. Do odkrycia horroru, do którego doszło w Gliwicach, doprowadził incydent, który o mało nie zakończył się tragedią. Jedno z dzieci - trzylatek - błąkał się samotnie w pobliżu ruchliwej ulicy.

Zarzuty znęcania się nad trojgiem dzieci oraz narażenia ich na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia usłyszała para z Gliwic. 34-letnia kobieta i jej 37-letni partner zostali tymczasowo aresztowani.

To pokłosie wydarzeń, do których doszło w Gliwicach kilka dni temu. Trzyletnie dziecko bez opieki wyszło z mieszkania i znalazło się w pobliżu ruchliwej ulicy. Zauważyły to postronne osoby, które na szczęście w porę zareagowały i wezwały służby.

Policjanci zastali w mieszkaniu pijaną matkę, która utrudniała interwencję. Kobieta trafiła do izby wytrzeźwień, a troje jej dzieci - w tym niemowlę - objęto pieczą zastępczą. Policja ustaliła, że kobieta i mężczyzna znęcali się psychicznie nad dziećmi. 37-latek miał też stosować przemoc fizyczną.

Nie bądźmy obojętni. Jeżeli widzimy sytuację, w której dziecko może być pozbawione właściwej opieki, jest zaniedbane lub może znajdować się w niebezpieczeństwie, nie przechodźmy obok niego obojętni. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, należy niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 - zaapelowali policjanci.



Fot. KMP Gliwice / Policja