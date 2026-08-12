Zgotowali horror trójce dzieci, w tym niemowlęciu. Para z Gliwic zatrzymana

Zarzuty znęcania się nad trojgiem dzieci oraz narażenia ich na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia usłyszała para z Gliwic. 34-letnia kobieta i jej 37-letni partner zostali tymczasowo aresztowani.
To pokłosie wydarzeń, do których doszło w Gliwicach kilka dni temu. Trzyletnie dziecko bez opieki wyszło z mieszkania i znalazło się w pobliżu ruchliwej ulicy. Zauważyły to postronne osoby, które na szczęście w porę zareagowały i wezwały służby.
Policjanci zastali w mieszkaniu pijaną matkę, która utrudniała interwencję. Kobieta trafiła do izby wytrzeźwień, a troje jej dzieci - w tym niemowlę - objęto pieczą zastępczą. Policja ustaliła, że kobieta i mężczyzna znęcali się psychicznie nad dziećmi. 37-latek miał też stosować przemoc fizyczną.
Nie bądźmy obojętni. Jeżeli widzimy sytuację, w której dziecko może być pozbawione właściwej opieki, jest zaniedbane lub może znajdować się w niebezpieczeństwie, nie przechodźmy obok niego obojętni. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, należy niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 - zaapelowali policjanci.