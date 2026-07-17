Zawalony most w Dębowcu zostanie odbudowany

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Most w Dębowcu zawalił się w czerwcu, fot. Gmina Dębowiec

Most w Dębowcu zawalił się w czerwcu, fot. Gmina Dębowiec / Shutterstock

Most na rzece Knajce w Dębowcu runął w czerwcu tego roku. Okoliczni mieszkańcy muszą teraz korzystać z wyznaczonych objazdów.

Odbudowa mostu będzie długim procesem. Samo przygotowanie przetargu i projektu budowy oraz zdobycie odpowiednich decyzji administracyjnych może zająć około roku. A dopiero gotowa dokumentacja będzie podstawą do określenia harmonogramu prac.

Już jednak zapadła decyzja o zabezpieczeniu pieniędzy na odbudowę mostu.

Most ma mieć nośność około 100 ton. Rozważano budowę mostu tymczasowego, analizowano też ewentualne przygotowanie tam przeprawy przez wojsko, ale byłoby to jedynie tymczasowe rozwiązanie, na realizację którego też potrzeba czasu. Do tego dochodzą dodatkowe koszty. Dlatego ostatecznie postanowiono, że powstanie tam nowy most.

A sprawą starego, zawalonego mostu zajęły się policja i prokuratura. Jedna z hipotez zakłada, że niewielki most runął, bo jeździły po nim zbyt ciężkie samochody.