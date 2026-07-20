Zamknięty tunel na S1 i utrudnienia na A1 w Śląskiem. Spore zmiany dla kierowców

RMF24

Od poniedziałku kierowcy podróżujący przez Śląsk muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami na dwóch kluczowych trasach regionu. Prace remontowe ruszają w tunelu na trasie S-1 przy granicy ze Słowacją oraz na fragmencie autostrady A-1 w okolicach Piekar Śląskich. To wszystko oznacza objazdy, wydłużony czas podróży i możliwe korki.

Tunel S1 zamknięty na dwa tygodnie

Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, największe utrudnienia czekają kierowców na trasie S-1, gdzie całkowicie wyłączony z ruchu zostaje tunel między Lalikami a Rajczą.

Powodem jest wymiana nawierzchni. Tunel na S-1 będzie zamknięty przez dwa tygodnie, a kierowcy muszą jeździć objazdami.

Do przeprowadzenia remontu wykorzystano fakt, że po słowackiej stronie, z powodu prac, również zamknięty jest odcinek autostrady D-3.

GDDKiA

Na A1 rusza długotrwały remont

Kolejne utrudnienia czekają na autostradzie A-1, gdzie rozpoczyna się remont uszkodzonego odcinka między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi.

Kierowcy od dawna narzekali na deformacje nawierzchni, które potocznie nazywają „falami Dunaju”.

Na początek naprawiany będzie pierwszy, 3-kilometrowy fragment. Prace w tym miejscu potrwają prawie rok. W sumie takich fragmentów do naprawy jest na tym odcinku aż 13.

Objazdy i wydłużony czas podróży

W związku z prowadzonymi pracami kierowcy muszą korzystać z wyznaczonych objazdów.

Warto wcześniej zaplanować trasę i przygotować się na możliwe opóźnienia.

Służby drogowe apelują o zachowanie ostrożności i stosowanie się do oznakowania.