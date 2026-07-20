Zamknięty tunel na S1 i utrudnienia na A1 w Śląskiem. Spore zmiany dla kierowców

Tunel S1 zamknięty na dwa tygodnie
Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, największe utrudnienia czekają kierowców na trasie S-1, gdzie całkowicie wyłączony z ruchu zostaje tunel między Lalikami a Rajczą.
Powodem jest wymiana nawierzchni. Tunel na S-1 będzie zamknięty przez dwa tygodnie, a kierowcy muszą jeździć objazdami.
Do przeprowadzenia remontu wykorzystano fakt, że po słowackiej stronie, z powodu prac, również zamknięty jest odcinek autostrady D-3.
Na A1 rusza długotrwały remont
Kolejne utrudnienia czekają na autostradzie A-1, gdzie rozpoczyna się remont uszkodzonego odcinka między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi.
Kierowcy od dawna narzekali na deformacje nawierzchni, które potocznie nazywają „falami Dunaju”.
Na początek naprawiany będzie pierwszy, 3-kilometrowy fragment. Prace w tym miejscu potrwają prawie rok. W sumie takich fragmentów do naprawy jest na tym odcinku aż 13.
Objazdy i wydłużony czas podróży
W związku z prowadzonymi pracami kierowcy muszą korzystać z wyznaczonych objazdów.
Warto wcześniej zaplanować trasę i przygotować się na możliwe opóźnienia.
Służby drogowe apelują o zachowanie ostrożności i stosowanie się do oznakowania.