Zamiast wspólnej przyszłości, więzienie. Zakochana para w rękach „łowców głów”

RMF24

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Dolnośląscy policjanci zatrzymali kobietę i mężczyznę poszukiwanych listami gończymi za oszustwa oraz handel narkotykami. Para ukrywała się w Katowicach, gdzie próbowała rozpocząć nowe życie. Do zatrzymania doszło dzięki współpracy funkcjonariuszy z Wrocławia i Katowic.

Ona - mieszkanka powiatu górowskiego, była poszukiwana od 2023 roku aż trzema listami gończymi. Zarzuca się jej oszustwa, w wyniku których pokrzywdzeni stracili około 100 tysięcy złotych. Sąd zasądził wobec niej karę blisko trzech lat pozbawienia wolności.

On - jej partner miał natomiast trafić do więzienia na dwa lata za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami.

Para postanowiła ukryć się w Katowicach.

Kiedy ich drogi się połączyły, oboje znaleźli schronienie w Katowicach. Zmiana miejsca zamieszkania i próba zerwania z dotychczasową tożsamością miały zapewnić im bezpieczeństwo. Byli przekonani, że skutecznie zniknęli z pola widzenia policji – wyjaśnił kom. Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Skuteczna akcja „łowców głów”

Sprawą od dłuższego czasu zajmowali się tzw. „łowcy głów” z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Dzięki współpracy z policjantami z Katowic udało się namierzyć miejsce pobytu poszukiwanych.

Gdy na początku listopada funkcjonariusze zapukali do drzwi wytypowanego lokalu, zaskoczona para nie miała możliwości ucieczki i została zatrzymana.

Oboje trafią teraz do zakładów karnych, gdzie odbędą zasądzone kary.