Zaginięcie ojca i 4-letniego syna w Jastrzębiu-Zdroju. Policja prosi o pomoc

Zaginiony Patryk Siedlecki miał na sobie czarną koszulkę, spodenki oraz buty sportowe. Jego 4-letni syn Emil był ubrany w jasnoniebieską koszulkę, zielone spodenki i czapkę z daszkiem.
To ważne szczegóły, które mogą pomóc w ich odnalezieniu.
Mężczyzna ostatni raz widziany był z synem około godziny 17:00 w czwartek, kiedy to wyszedł z nim na podwórko w Jastrzębiu-Zdroju w rejonie ulic Wielkopolskiej, Małopolskiej i Beskidzkiej.
Policja apeluje do mieszkańców
Służby proszą wszystkich, którzy mogli widzieć zaginionych lub znają ich aktualne miejsce pobytu, o natychmiastowy kontakt.
„Każdy, kto widział zaginionych lub zna aktualne miejsce ich pobytu, proszony jest o kontakt z jastrzębskimi policjantami pod numerem telefonu 47 85 542 00, lub najbliższą jednostką policji pod numerem telefonu alarmowego 112” – apeluje policja.
Policjanci podkreślają, że w tego typu sprawach czas ma ogromne znaczenie. Każda, nawet najmniejsza informacja, może okazać się kluczowa dla losów zaginionych.