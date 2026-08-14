Zaginięcie ojca i 4-letniego syna w Jastrzębiu-Zdroju. Policja prosi o pomoc

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Policjanci z Jastrzębia-Zdroju prowadzą intensywne poszukiwania 31-letniego Patryka Siedleckiego oraz jego 4-letniego syna, Emila Zielonki. Mężczyzna ostatni raz był widziany wczoraj, około godziny 17:00, kiedy wyszedł z synem na podwórko. Od tego czasu ślad po nich zaginął.

Zaginiony Patryk Siedlecki miał na sobie czarną koszulkę, spodenki oraz buty sportowe. Jego 4-letni syn Emil był ubrany w jasnoniebieską koszulkę, zielone spodenki i czapkę z daszkiem.

To ważne szczegóły, które mogą pomóc w ich odnalezieniu.

Mężczyzna ostatni raz widziany był z synem około godziny 17:00 w czwartek, kiedy to wyszedł z nim na podwórko w Jastrzębiu-Zdroju w rejonie ulic Wielkopolskiej, Małopolskiej i Beskidzkiej.

Policja apeluje do mieszkańców

Służby proszą wszystkich, którzy mogli widzieć zaginionych lub znają ich aktualne miejsce pobytu, o natychmiastowy kontakt.

„Każdy, kto widział zaginionych lub zna aktualne miejsce ich pobytu, proszony jest o kontakt z jastrzębskimi policjantami pod numerem telefonu 47 85 542 00, lub najbliższą jednostką policji pod numerem telefonu alarmowego 112” – apeluje policja.

mężczyzna trzymający chłopca całującego go w policzek

Policjanci podkreślają, że w tego typu sprawach czas ma ogromne znaczenie. Każda, nawet najmniejsza informacja, może okazać się kluczowa dla losów zaginionych.