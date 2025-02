W sobotę do prokuratury ma zostać doprowadzony 52-latek, zatrzymany w sprawie zabójstwa proboszcza z Kłobucka. Do zbrodni doszło w plebanii parafii Matki Bożej Fatimskiej. Według wstępnych ustaleń, 58-letni duchowny został uduszony. Wszystko wskazuje na to, że sprawca działał sam.

Radiowozy przed plebanią / Policja Śląska / Policja W czwartek wieczorem oficer dyżurny kłobuckiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w budynku mieszkalnym na terenie parafii przy ul. Kochanowskiego słychać odgłosy awantury. Po kilku minutach na miejsce dotarli policjanci, którzy w budynku znaleźli zwłoki 58-letniego proboszcza. W tym samym momencie zauważyli uciekającego mężczyznę. Został zatrzymany w bezpośrednim pościgu, to 52-latek z Kłobucka. Piotr Wróblewski z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie powiedział w piątek PAP, że oględziny na miejscu zbrodni zakończyły się nad ranem. Śledztwo w sprawie zabójstwa księdza prowadzi Prokuratura Rejonowa w Częstochowie wraz z Komendą Powiatową Policji w Kłobucku. Poinformowały, że doprowadzenie zatrzymanego zaplanowane jest na sobotę. Trwa zabezpieczanie śladów i dowodów i opisywanie ich - dodał prokurator. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ksiądz został uduszony. Śledczy zaznaczają, że zostanie to zweryfikowane podczas sekcji zwłok i towarzyszących jej oględzin. Prokuratura na razie nie ma informacji, czy zatrzymany 52-latek był wcześniej karany. Nic nie wskazuje na to, by w napadzie na plebanię ktoś mu pomagał. Według lokalnych mediów, ksiądz został zaatakowany prawdopodobnie chwilę po tym, jak wjechał samochodem do garażu plebanii, został obezwładniony, a następnie skrępowany i zamordowany w piwnicy. "Morderstwo może mieć motyw rabunkowy, z informacji uzyskanych przez nas, podczas mszy ksiądz podsumował dary zebrane w trakcie niedawnej kolędy, wierni poznali przybliżoną kwotę - około 80 tys. złotych" - informował portal klobucka.pl. W kwestii motywu nie mogę potwierdzić żadnej ewentualnej wersji. Te ustalenia są jeszcze czynione - wskazał prok. Wróblewski. Zobacz również: 16-latka wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Służby apelują

Zabójstwo księdza w Kłobucku. Duchowny miał 58 lat

