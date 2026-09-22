Wyrzucali narkotyki przez okno podczas ucieczki. Policyjny pościg w Katowicach

RMF24

Blisko 19 kilogramów narkotyków przejęli policjanci z Katowic po pościgu za podejrzanymi. Dwójka zatrzymanych trafiła już do aresztu. W trakcie ucieczki próbowali pozbyć się nielegalnych substancji, wyrzucając je przez okno samochodu.

Policjanci ustalili, że jeden z mieszkańców Katowic, powiązany ze środowiskiem pseudokibiców, może posiadać znaczne ilości środków odurzających. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać samochód, którym kierował podejrzany mężczyzna.

Narkotyki wyrzucane przez okno

Na ulicy Mysłowickiej w Katowicach policjanci próbowali zatrzymać osobowego Mercedesa, którym kierował 26-latek.

W momencie próby zatrzymania, kierowca rozpoczął ucieczkę. W aucie znajdowała się także pasażerka - 30-letnia kobieta.

Podczas pościgu oboje wyrzucali przez okno paczki z narkotykami, próbując w ten sposób pozbyć się dowodów. Policjanci nie dali się jednak zmylić i szybko zatrzymali uciekający pojazd.

Znalezisko w garażu

Po zatrzymaniu samochodu funkcjonariusze zabezpieczyli zarówno narkotyki znalezione w aucie, jak i te wyrzucone podczas ucieczki. Dodatkowo przeszukali jeden z garaży, gdzie również natrafili na środki odurzające.

Łącznie zabezpieczono około 19 kilogramów narkotyków, w tym marihuanę, amfetaminę, haszysz oraz kokainę.

Oboje zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Prokurator postawił im zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Decyzją sądu oboje trafili do tymczasowego aresztu.

