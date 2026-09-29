Wykonał rozpaczliwy telefon do ojca. Nastolatek znaleziony na brzegu rzeki

RMF24

Policjanci uratowali nastolatka, który - prowadzony przez nawigację - wjechał na rowerze w wysokie zarośla i wpadł do rzeki. Choć zdołał wydostać się z wody, po zmroku stracił orientację i nie potrafił wrócić do domu. Policjanci znaleźli go wyziębionego i przerażonego na brzegu.

Do zdarzenia doszło w niedzielę 27 września. Około godziny 19 zrozpaczony nastolatek zadzwonił do ojca i poinformował, że jest w lesie w pobliżu rzeki. Nie wiedział jednak, gdzie się dokładnie znajduje, bo w okolicy nie widział żadnych domów ani drogi. Rozmowa została przerwana - chłopcu rozładował się telefon i ojciec nie dowiedział się niczego więcej.

Policjanci usłyszeli krzyk w lesie

Około godziny 20.30 funkcjonariusze z Pszczyny pojechali w rejon Bierunia (Śląskie), gdzie ostatni raz logował się telefon chłopca. Po pewnym czasie usłyszeli z głębi lasu wołanie o pomoc - nastolatek siedział nad brzegiem rzeki, przemoczony i wyziębiony.

Jak ustalili policjanci, chłopak jechał trasą wskazywaną przez telefon. W pewnym momencie wjechał w wysokie zarośla, a następnie wpadł do rzeki. Choć udało mu się wydostać z wody, po zmroku stracił orientację i nie potrafił wrócić do domu. W obawie, że znów wpadnie do wody, bał się ruszyć.

Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy. Okryli nastolatka kurtką, a następnie wyłowili jego buty. Po przewiezieniu do domu zaopiekował się nim zespół ratownictwa medycznego.

Akcja policji w okolicach Bierunia / Policja

Akcja policji w okolicach Bierunia / Policja

Akcja policji w okolicach Bierunia / Policja

Policja apeluje do rowerzystów

Policjanci przypominają, by podczas jazdy przez las nie polegać wyłącznie na nawigacji. Przed wyjazdem warto sprawdzić trasę, prognozę pogody oraz godzinę, o której zapadnie zmrok. Należy również zadbać o naładowany telefon i poinformować bliskich o planowanej trasie oraz przewidywanym czasie powrotu.

Korzystając z nawigacji, trzeba wybierać drogi przeznaczone lub odpowiednie do jazdy rowerem. Nie warto wjeżdżać w nieznany teren tylko dlatego, że tak wskazuje aplikacja.

Jeśli podczas jazdy stracimy orientację, najlepiej się zatrzymać i spróbować ustalić swoją lokalizację. W sytuacji zagrożenia należy zadzwonić pod numer alarmowy 112 i przekazać wszystkie informacje, które mogą pomóc służbom w odnalezieniu naszego położenia.