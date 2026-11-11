Wyjątkowa polska gęś. Jej pierze i puch cenią w Japonii

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Nie tylko rogale świątomarcińskie, ale także gęsina należy do listopadowych przysmaków w Polsce. Około 98 proc. pogłowia gęsi w naszym kraju stanowi Gęś Biała Kołudzka. Jej hodowla rozpoczęła się w 1962 roku od sprowadzenia z Danii gąsiąt rasy białej włoskiej.

Polska rasa rodzima z rodowodem włoskim

W ciągu 50 lat, dzięki wytężonej pracy naukowców z Instytutu Zootechniki z naszego Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej, została wyprowadzona rasa, która 1 sierpnia 2012 r. została uznana przez ministra rolnictwa i wpisana na listę ras rodzimych. Od tego czasu mówimy już o polskiej Gęsi Białej Kołudzkiej – mówi Tomasz Szanser, zastępca dyrektora Instytutu Zootechniki w Krakowie.

Dodaje, że rasa ma bardzo dobre parametry.

Dążyliśmy do tego, by z jednej strony gęś charakteryzowała się bardzo dobrej jakości mięsem. Z drugiej strony dążono do zwiększenia nieśności – tłumaczy Tomasz Szanser.

surowa gęś przyprawiona w blaszanym naczyniu

Mięso, pierze i puch - za to ceni się polską gęś

Gęś Biała Kołudzka żyje na pastwiskach i łąkach, żywi się zieloną paszą, a przez ostatnie 3 tygodnie przez ubojem karmiona jest pełnym ziarnem owsa.

To sprawia, że mięso tej gęsi tak dobrze smakuje i ma wspaniałe właściwości kulinarne – wyjaśnia Tomasz Szanser.

Zwraca uwagę, że nie tylko mięso, ale także puch i pierze tej rasy gęsi są cenione.

Bardzo istotne jest to, że gęś jest biała. Pierze i puch nie przebijają się przez materię. Co więcej, posiadają wręcz doskonałe współczynniki związane ze zgniataniem i rozprężaniem . Stąd pierze i puch Gęsi Białej Kołudzkiej są bardzo cenionymi produktami, które znalazły nabywców w Japonii . Tam ceny kołder z tego pierza i puchu osiągają astronomiczne kwoty – podkreśla zastępca dyrektora Instytutu Zootechniki w Krakowie.