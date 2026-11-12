Wybory prezydenta Częstochowy. Oto możliwa data

Przedterminowe wybory zarządza premier. Muszą się one odbyć w ciągu 90 dni od powstania ich przyczyny. Referendum, w którym mieszkańcy odwołali prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka (Lewica) i Radę Miasta przeprowadzono 25 października, a wyniki podano następnego dnia.
Projekt rozporządzenia o przedterminowych wyborach jest teraz w fazie konsultacji. Zawiera on także kalendarz wyborczy. M.in.: do 10 grudnia zgłaszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków miejskiej komisji wyborczej; do 23 grudnia do godz. 16 zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej list kandydatów na radnych; do 31 grudnia do godz. 16 zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej kandydatów na prezydenta miasta.
Kto wystartuje w wyborach?
Udział w wyborach prezydenta Częstochowy zapowiedziały dotąd oficjalnie dwie osoby. Monika Pohorecka-Całka z Rozwoju Plus, która w przerwanej kadencji była radną PiS i kandydatką partii na prezydenta miasta w wyborach samorządowych w 2024 r. (w drugiej turze przegrała z Matyjaszczykiem). Łukasz Wabnic, który przedstawia się jako kandydat niezależny, w 2010 i 2014 r. uzyskał mandat radnego z listy SLD.
Inne partie nie podały dotąd nazwisk. Udział swojego przedstawiciela w wyborach prezydenta Częstochowy zapowiedział komitet referendalny, ale nie wskazał, kto nim będzie.
Komisarz kandydatem?
Prawdopodobnym kandydatem KO jest komisarz Częstochowy Łukasz Pabiś. Po powołaniu przez premiera Donalda Tuska na tę funkcję Pabiś został zapytany o start w wyborach i odpowiedział, że jeśli otrzyma propozycję to „podejmie rękawicę”.
Pabiś był w tej kadencji wiceprezydentem. Miastem rządziła koalicja Lewicy (prezydent i trzech zastępców) z KO (jeden wiceprezydent - Pabiś). W 25-osobowej Radzie Miasta Lewica miała 6 mandatów, KO - 7.
Bezpośrednim powodem inicjatywy referendalnej było postawienie zarzutów korupcyjnych prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi, który od 25 lutego br. miał prokuratorski zakaz pełnienia funkcji i wchodzenia do urzędu. Matyjaszczyk twierdzi, że padł ofiarą pomówień, zgodził się na podawanie nazwiska.