Wybory prezydenta Częstochowy. Oto możliwa data

RMF24

Jest proponowana data przedterminowych wyborów w Częstochowie. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się w czwartek projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ws. wyborów prezydenta oraz Rady Miasta. Jako datę głosowania podano w nim 24 stycznia 2027 r.

Przedterminowe wybory zarządza premier. Muszą się one odbyć w ciągu 90 dni od powstania ich przyczyny. Referendum, w którym mieszkańcy odwołali prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka (Lewica) i Radę Miasta przeprowadzono 25 października, a wyniki podano następnego dnia.

Projekt rozporządzenia o przedterminowych wyborach jest teraz w fazie konsultacji. Zawiera on także kalendarz wyborczy. M.in.: do 10 grudnia zgłaszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków miejskiej komisji wyborczej; do 23 grudnia do godz. 16 zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej list kandydatów na radnych; do 31 grudnia do godz. 16 zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej kandydatów na prezydenta miasta.

Kto nowym prezydentem Częstochowy? Morawiecki ogłosił kandydatkę Częstochowa czeka na nowego prezydenta po odwołaniu w referendum Krzysztofa Matyjaszczyka. Znamy już nazwiska pierwszych chętnych to stanowisko. To kandydat niezależny Łukasz Wabnic i Monika Pohorecka z Rozwoju Plus.

Kto wystartuje w wyborach?

Udział w wyborach prezydenta Częstochowy zapowiedziały dotąd oficjalnie dwie osoby. Monika Pohorecka-Całka z Rozwoju Plus, która w przerwanej kadencji była radną PiS i kandydatką partii na prezydenta miasta w wyborach samorządowych w 2024 r. (w drugiej turze przegrała z Matyjaszczykiem). Łukasz Wabnic, który przedstawia się jako kandydat niezależny, w 2010 i 2014 r. uzyskał mandat radnego z listy SLD.

Inne partie nie podały dotąd nazwisk. Udział swojego przedstawiciela w wyborach prezydenta Częstochowy zapowiedział komitet referendalny, ale nie wskazał, kto nim będzie.

Wrócił po 19 latach bezpłatnego urlopu. Odwołany prezydent Częstochowy zaskoczył Pożegnał się z prezydenturą – wrócił do starej pracy po 19 latach bezpłatnego urlopu. Odwołany w referendum 25 października br. prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk stawił się do pracy w częstochowskim starostwie powiatowym.

Komisarz kandydatem?

Prawdopodobnym kandydatem KO jest komisarz Częstochowy Łukasz Pabiś. Po powołaniu przez premiera Donalda Tuska na tę funkcję Pabiś został zapytany o start w wyborach i odpowiedział, że jeśli otrzyma propozycję to „podejmie rękawicę”.

Pabiś był w tej kadencji wiceprezydentem. Miastem rządziła koalicja Lewicy (prezydent i trzech zastępców) z KO (jeden wiceprezydent - Pabiś). W 25-osobowej Radzie Miasta Lewica miała 6 mandatów, KO - 7.

Bezpośrednim powodem inicjatywy referendalnej było postawienie zarzutów korupcyjnych prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi, który od 25 lutego br. miał prokuratorski zakaz pełnienia funkcji i wchodzenia do urzędu. Matyjaszczyk twierdzi, że padł ofiarą pomówień, zgodził się na podawanie nazwiska.