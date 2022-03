"Pociąg do Kultury" z Wrocławia do Berlina, jest teraz darmowym pociągiem ewakuacyjnym dla uchodźców. Jak informują Koleje Dolnośląskie - Polacy nie kupią na niego biletu. Mogą nim jeździć wyłącznie obywatele Ukrainy.

/ Koleje Dolnośląskie / Materiały prasowe

Ten pociąg jest uruchomiony wspólnie z Deutsche Bahn Regio. Na chwilę obecną z tych połączeń skorzystało już około tysiąca osób. Pierwotnie funkcjonował on jako pociąg typowo weekendowy. Obecnie jeździ codziennie, do poniedziałku 14 marca. Myślę, że będzie to przedłużone - tłumaczy Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich.

Pociąg ma jeden kurs dziennie. Odjeżdża z Wrocłwia około 17:00. Godzina może jednak ulec zmianie, między innymi ze względu na to, że czeka on na tych, którzy przyjeżdżają na dworzec Wrocław Główny i przesiadają się z innych pociągów. W najbliższy piątek 11 marca pociąg ewakuacyjny roczpocznie swoją trasę w Krakowie.

Uchodźcy z Ukrainy, którzy chcą wyjechać z Wrocławia do Niemiec mogą skorzystać także z regularnego połączenia Wrocław-Zgorzelec.

8 par takich pociągów jeździ każdego dnia, więc tych możliwości jest sporo - dodaje Rodak.

Obywatele Ukrainy jeżdżą Kolejami Dolnośląskimi za darmo. Tak zwany bilet zerowy mogą otrzymać zarówno uchodźcy, jak i ci którzy mieszkali w naszym kraju jeszcze przed wybuchem wojny.