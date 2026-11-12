Wojciech Klimas nie żyje. Tragiczna śmierć przedsiębiorcy z Częstochowy

RMF24

Zmarł Wojciech Klimas, twórca i współwłaściciel firmy Klimas Wkręt-met, jednego z największych producentów zamocowań budowlanych - poinformowała w czwartek firma. Przedsiębiorca zmarł 11 listopada, miał 66 lat. Okoliczności jego śmierci wyjaśnia prokuratura.

Tragiczna śmierć przedsiębiorcy

Wojciech Klimas zmarł w wyniku postrzału w środę 11 listopada. Do tragicznego zdarzenia doszło w Kuźnicy Lechowskiej pod Częstochową – relacjonuje „Gazeta Częstochowska”.

Mężczyzna z raną postrzałową został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Częstochowie. Niestety, mimo ponad dwugodzinnej reanimacji 66-letni przedsiębiorca zmarł w szpitalu.

Okoliczności jego śmierci wyjaśnia prokuratura – potwierdził to Wirtualnej Polsce prok. Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. To standardowa procedura. Śledczy podkreślają, że na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich.

Wkręt-met żegna swego założyciela

Informację o śmierci swego założyciela podała dziś firma Klimas Wkręt-met. W pożegnaniu opublikowanym na Facebooku czytamy:

„Odszedł wielki człowiek, który ponad 35 lat temu stworzył firmę i przez kolejne dekady konsekwentnie ją rozwijał. Zbudował przedsiębiorstwo, które dziś jest jednym z największych producentów zamocowań budowlanych i którego produkty trafiają na rynki na całym świecie. (...) Wojciech Klimas od początku wierzył, że siłą firmy są ludzie, jakość i odpowiedzialność. Był otwarty i zawsze gotowy do pomocy. (...). Jego nagła śmierć jest ogromną stratą dla Rodziny, Bliskich, Pracowników oraz wszystkich osób, które miały okazję Go znać i z Nim współpracować. Wojciech Klimas pozostawił jednak po sobie coś trwałego: silną firmę, przygotowaną do dalszego działania i rozwoju”.

Założył Wkręt-met z żoną

Wojciech Klimas rodzinną firmę Klimas Wkręt-Met założył w 1990 r. wraz z żoną Joanną. Początkowo działała lokalnie, z czasem zyskała zasięg ogólnopolski, następnie europejski. Produkuje zamocowania budowlane, m.in. wkręty, kołki, kotwy. Ma cztery zakłady produkcyjne w okolicach Częstochowy: w Kuźnicy Kiedrzyńskiej (tu jest też siedziba firmy) i w Wanatach. Ich łączna powierzchnia to 80 tys. mkw.

Firma podaje, że dziennie produkuje m.in. 30 mln sztuk wkrętów i 9 mln sztuk łączników tworzywowych. Swoje wyroby wysyła do 70 krajów świata. W sprawozdaniu finansowym za rok 2025 wykazała 743,1 mln zł przychodu i 6,2 mln zł zysku.

W lipcu br. Klimas Wkręt-met informował o wykorzystaniu jej zamocowań przy budowie Skypark Business Center w Luksemburgu – jednej z największych drewnianych konstrukcji hybrydowych w Europie.

Sukcesja w rodzinnej firmie

„Klimas Wkręt-met kontynuuje swoją działalność. Firma działa i realizuje swoje zobowiązania wobec klientów, partnerów, pracowników i dostawców. Zachowana jest ciągłość zarządzania oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa” - napisała firma w oświadczeniu.

2 listopada br. Klimas Wkręt-met informował o rozpoczęciu kolejnego etapu sukcesji w rodzinnej firmie. Założyciele i właściciele przedsiębiorstwa Wojciech i Joanna Klimas zasiedli w radzie nadzorczej, natomiast zarząd objęło młodsze pokolenie rodziny: Paweł Klimas jako prezes i Joanna Klimas jako wiceprezes. Natomiast Dariusz Wijata kontynuuje pełnienie funkcji Członka Zarządu oraz Dyrektora Finansowego.