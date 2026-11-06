W Żywcu nie doszło do porozumienia. 170 osób straci pracę

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170 osób ma stracić pracę w zakładzie Hutchinson w Żywcu. Nie doszło do porozumienia związkowców z pracodawcą w sprawie regulaminu zwolnień. Strona społeczna nie zgadza się na propozycje zarządu - informuje Anna Kropaczek, reporterka RMF FM.

Nie doszło do porozumienia związkowców z pracodawcą w sprawie regulaminu zwolnień (zdj. ilustracyjne)

Nie doszło do porozumienia związkowców z pracodawcą w sprawie regulaminu zwolnień (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Żywiecki zakład produkuje m.in. komponenty dla branży motoryzacyjnej i zatrudnia obecnie 950 osób.

Związkowcy domagali się przede wszystkim ograniczenia skali zwolnień. Według “Solidarności”, zakład powinien w pierwszej kolejności zrezygnować z produkcji prowadzonej przez osadzonych w zakładach karnych oraz z usług zewnętrznej firmy logistycznej.

Związkowcy podkreślają też, że choć pracodawca planuje uruchomienie programu dobrowolnych odejść, to nie przedstawił żadnych jego założeń – informuje reporterka RMF FM.

Związki nie zgodziły się także na zaproponowane odprawy i teraz czekają na przedstawienie załodze ostatecznego regulaminu zwolnień.

Po zapoznaniu się z jego zapisami związkowcy podejmą decyzje dotyczące dalszych działań.