W Żywcu nie doszło do porozumienia. 170 osób straci pracę

Żywiecki zakład produkuje m.in. komponenty dla branży motoryzacyjnej i zatrudnia obecnie 950 osób.
Związkowcy domagali się przede wszystkim ograniczenia skali zwolnień. Według “Solidarności”, zakład powinien w pierwszej kolejności zrezygnować z produkcji prowadzonej przez osadzonych w zakładach karnych oraz z usług zewnętrznej firmy logistycznej.
Związkowcy podkreślają też, że choć pracodawca planuje uruchomienie programu dobrowolnych odejść, to nie przedstawił żadnych jego założeń – informuje reporterka RMF FM.
Związki nie zgodziły się także na zaproponowane odprawy i teraz czekają na przedstawienie załodze ostatecznego regulaminu zwolnień.
Po zapoznaniu się z jego zapisami związkowcy podejmą decyzje dotyczące dalszych działań.