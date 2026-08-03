Udary cieplne i ewakuacja na Jurze. Siedmioro dzieci trafiło do szpitali

RMF24

Uczestnicy dwóch obozów harcerskich wymagali w ten weekend pomocy Grupy Jurajskiej GOPR. W poniedziałkowym komunikacie ratownicy przekazali, że siedmioro dzieci trafiło do szpitali w związku ze skutkami upałów i nawałnicy.

„Jura bywa piękna, ale i niebezpieczna. Zawsze sprawdzaj prognozy pogody, chroń się przed upałem i nie igraj z żywiołem. Bezpieczeństwo jest najważniejsze!” – taki apel w poniedziałek kierują członkowie Grupy Jurajskiej GOPR do turystów. Ostatni weekend był bowiem dla nich bardzo pracowity – pomocy w związku z gwałtownie zmieniającą się pogodą wymagali uczestnicy dwóch obozów harcerskich.

Młodym osobom najpierw dały się we znaki upały. W sobotę na terenie obozu w Kostkowicach pomocy udzielono 11 osobom. Ratownicy informują, że pięć z nich wymagało przewiezienia do szpitala w związku z objawami udaru cieplnego, odwodnienia i paniki. Stan szóstej osoby, harcerki, był na tyle poważny, że przyjechać po nią musiała karetka.

Morderczy upał na ulicach tego miasta. Termometry wskazały 53 st. C Przez Włochy przetacza się czwarta fala ekstremalnych upałów. Bez względu na region – od alpejskiej północy, po dalekie południe – mieszkańcy Italii mierzą się z temperaturą rzędu 36-41 st. C. Na niektórych ulicach Florencji termometry pokazywały w…

Zaledwie kilka godzin później aura się zmieniła – na region nadciągnęła potężna nawałnica. Z tego powodu konieczna była ewakuacja obozu w Podlesicach, w których uczestniczyło 120 osób. Razem z policją i strażakami obozowiczów przetransportowano do szkoły w Kroczycach. Pomocy wymagało 10 osób. Jedna z nich trafiła do szpitala.