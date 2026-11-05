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Tusk powołał komisarza Częstochowy. Prezydent Matyjaszczyk odwołany w referendum

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 5 listopada (09:43)

Łukasz Pabiś wyznaczony na komisarza Częstochowy. Premier Donald Tusk powołał dotychczasowego wiceprezydenta miasta w miejsce odwołanego w referendum prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka.

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Tusk powołał komisarza Częstochowy. Prezydent Matyjaszczyk odwołany w referendum
Łukasz Pabiś, fot. Waldemar Deska /PAP

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk z Nowej Lewicy odwołany został w referendum 25 października.

Zarzuty wobec Matyjaszczyka

Inicjatorzy referendum jako główny powód podawali brak możliwości pełnienia przez niego obowiązków.

Od 8 miesięcy prezydent ma prokuratorski zakaz pełnienia funkcji, wchodzenia do urzędu i kontaktowania się z pracownikami w związku z zarzutami korupcyjnymi. 

Krzysztof Matyjaszczyk twierdzi, że jest niewinny, mówi, że padł ofiarą pomówienia. Zezwolił na podawanie nazwiska.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Częstochowa

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