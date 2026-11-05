Tusk powołał komisarza Częstochowy. Prezydent Matyjaszczyk odwołany w referendum

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Łukasz Pabiś wyznaczony na komisarza Częstochowy. Premier Donald Tusk powołał dotychczasowego wiceprezydenta miasta w miejsce odwołanego w referendum prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka.

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk z Nowej Lewicy odwołany został w referendum 25 października.

Zarzuty wobec Matyjaszczyka

Inicjatorzy referendum jako główny powód podawali brak możliwości pełnienia przez niego obowiązków.

Od 8 miesięcy prezydent ma prokuratorski zakaz pełnienia funkcji, wchodzenia do urzędu i kontaktowania się z pracownikami w związku z zarzutami korupcyjnymi.

Krzysztof Matyjaszczyk twierdzi, że jest niewinny, mówi, że padł ofiarą pomówienia. Zezwolił na podawanie nazwiska.