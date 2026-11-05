Tusk powołał komisarza Częstochowy. Prezydent Matyjaszczyk odwołany w referendum
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Łukasz Pabiś wyznaczony na komisarza Częstochowy. Premier Donald Tusk powołał dotychczasowego wiceprezydenta miasta w miejsce odwołanego w referendum prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka.
Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk z Nowej Lewicy odwołany został w referendum 25 października.
Zarzuty wobec Matyjaszczyka
Inicjatorzy referendum jako główny powód podawali brak możliwości pełnienia przez niego obowiązków.
Od 8 miesięcy prezydent ma prokuratorski zakaz pełnienia funkcji, wchodzenia do urzędu i kontaktowania się z pracownikami w związku z zarzutami korupcyjnymi.
Krzysztof Matyjaszczyk twierdzi, że jest niewinny, mówi, że padł ofiarą pomówienia. Zezwolił na podawanie nazwiska.