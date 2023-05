​Policjanci poszukują Julii Roguż, 14-latki z Mikołowa (Śląskie). Dziewczyna wyszła dziś ze swojego domu i do tej pory nie udało się z nią nawiązać kontaktu telefonicznego. Policja opublikowała zdjęcie zaginionej mikołowianki i prosi pilnie o jakiekolwiek informacje w tej sprawie.

Zaginiona 14-latka / Śląska policja /

Jak przekazała śląska policja, trwają poszukiwania 14-letniej Julii z Mikołowa. Nastolatka wyszła z domu dziś rano i poszła do szkoły na egzamin. Po jego zakończeniu prawdopodobnie wróciła do domu i znów go opuściła.

Do tej pory nie udało się nawiązać z nią kontaktu telefonicznego.

Rysopis 14-latki: wzrost około 170 cm, krępej budowy ciała; włosy: długie, ciemne, proste, do ramion; oczy koloru ciemnego, nosi okulary korekcyjne.

Kiedy rano wychodziła do szkoły, miała na sobie czarne spodnie, białą koszulkę bez kołnierzyka oraz czarną kurtkę do pasa. Możliwe, że już się przebrała.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu zaginionej proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Mikołowie, tel. 47 8558 200, 47 8558 255 lub numer alarmowy 112.