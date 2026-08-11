Trasa z czasów monarchii Habsburskiej odnowiona. To Trakt Cesarski w Beskidach

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Ponad 5 kilometrów historycznego Traktu Cesarskiego, jednej z najważniejszych dróg Beskidu Żywieckiego z czasów monarchii Habsburgów, zostało odtworzonych i udostępnionych mieszkańcom oraz turystom. Dzięki współpracy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, lokalnych władz oraz wykonawców, zabytkowa trasa odzyskała dawny blask, stając się nie tylko świadectwem historii, ale także szlakiem komunikacyjnym regionu.

Na terenie gmin Węgierska Górka i Milówka zakończono prace nad odtworzeniem ponad 5-kilometrowego odcinka Traktu Cesarskiego – drogi o wyjątkowym znaczeniu historycznym i komunikacyjnym. Odtworzony fragment prowadzi od skrzyżowania z ulicą Zieloną w Węgierskiej Górce aż do węzła Milówka, będąc nie tylko pamiątką po czasach monarchii Habsburgów, ale również praktycznym połączeniem dla mieszkańców i turystów.

Prace remontowe objęły naprawę uszkodzonych fragmentów, wykonanie nowoczesnej jezdni bitumicznej z poboczami oraz odbudowę odcinka z nawierzchnią tłuczniową. Na długości 4,4 km ułożono warstwę profilującą i nową nawierzchnię bitumiczną, a na pozostałych 950 metrach zastosowano nawierzchnię z kruszywa. Co więcej, wykonawca poszerzył trasę do 5 metrów szerokości, co znacząco poprawiło komfort i bezpieczeństwo przejazdu.

Historyczne znaczenie Traktu Cesarskiego

Trakt Cesarski to jedna z najciekawszych i najlepiej zachowanych historycznych dróg Beskidu Żywieckiego. Został zbudowany pod koniec XVIII wieku, w okresie zaboru austriackiego, gdy tereny te znalazły się pod panowaniem monarchii Habsburgów. Władze austriackie, dążąc do usprawnienia komunikacji i handlu, a także zapewnienia sprawnego przemieszczania wojsk, rozpoczęły rozbudowę nowoczesnej sieci dróg. Trakty cesarskie, do których należy odnowiona trasa, wyróżniały się utwardzoną nawierzchnią i parametrami niespotykanymi wcześniej w tej części Karpat.

Odcinek przebiegający przez Węgierską Górkę i Milówkę był kluczowym elementem połączenia prowadzącego w kierunku przełęczy granicznych i dalej na Węgry. To właśnie od tego kierunku pochodzi nazwa Węgierskiej Górki. Przez dziesięciolecia droga służyła kupcom, podróżnym i mieszkańcom regionu, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego Żywiecczyzny i umożliwiając sprawny transport towarów przez beskidzkie przełęcze.

Atrakcja dla mieszkańców i turystów

Odtworzenie Traktu Cesarskiego było możliwe dzięki szczegółowej inwentaryzacji stanu drogi przed rozpoczęciem budowy nowoczesnej obwodnicy Węgierskiej Górki w ciągu drogi ekspresowej S1. W trakcie prac historyczna trasa pełniła funkcję dojazdu technologicznego do placu budowy, a po zakończeniu inwestycji wykonawca przygotował projekt jej odtworzenia, uwzględniając zarówno wymogi współczesności, jak i historyczny charakter miejsca.

Warto podkreślić, że fragment o długości 400 metrów został wyłączony z zakresu prac GDDKiA i jest realizowany przez gminę Węgierska Górka. Dzięki temu na tym odcinku przywrócona zostanie nawierzchnia z kostki granitowej, która najlepiej oddaje dawny charakter Traktu Cesarskiego i podkreśla jego zabytkowy wymiar.

Dzięki przeprowadzonym pracom Trakt Cesarski odzyskał swoją dawną funkcję komunikacyjną, stając się jednocześnie atrakcją turystyczną regionu. Nowa infrastruktura ułatwia dojazd do ważnych miejsc, takich jak historyczny Krzyż Grunwaldzki, a także umożliwia wygodne przemieszczanie się pomiędzy Węgierską Górką a Milówką.