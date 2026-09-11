Transfer w polityce. „To sprawdzony i wiarygodny partner”

RMF24

Daniel Beger, prezydent Świętochłowic, dołączył w piątek do stowarzyszenia Rozwój Plus. Samorządowiec wskazał, że Mateusz Morawiecki, lider Rozwoju Plus, to dla niego „sprawdzony i wiarygodny partner”.

Kolejny samorządowiec w szeregach Rozwój Plus

Daniel Beger jest prezydentem Świętochłowic od 2018 r. Nie należał do żadnej partii politycznej. Przez kilka miesięcy był członkiem ruchu politycznego Bezpartyjni Samorządowcy.

„Dołączam do drużyny (byłego) premiera Mateusza Morawieckiego, bo to sprawdzony i wiarygodny partner w budowaniu naszego miasta. To jedyny premier, który wie, gdzie są Świętochłowice i bywał tu kilkukrotnie. Znam go ze skuteczności i walki o średnie miasta” – napisał Daniel Beger w mediach społecznościowych

Zwrot ws. Piotra Niemczyka. Sąd podjął decyzję W sprawie Piotra Niemczyka sąd wstrzymał wykonanie kary – poinformował Jacek Dubois, adwokat, na platformie X. Niemczyk, były opozycjonista w okresie PRL, został skazany za udział w blokadzie jezdni podczas protestu aktywistów klimatycznych. Po…

Stowarzyszenie udostępniło komunikat, w którym zaznaczyło, że Daniel Beger to „samorządowiec, który doskonale zna potrzeby mieszkańców i wyzwania stojące przed śląskimi miastami”.

Rozwój Plus ma trzeci co do wielkości klub w Sejmie

Na 26 września zaplanowano Ogólnopolskie Forum Samorządowe „Samorząd + Rozwój Plus” w Tomaszowie Mazowieckim. Mają w nim wziąć udział m.in. samorządowcy z woj. śląskiego – Daniel Beger, prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz i prezydent Jastrzębia-Zdroju Michał Urgoł.

Klub Parlamentarny Rozwój Plus liczy 41 posłów. To trzeci co do wielkości – po Koalicji Obywatelskiej i Prawie i Sprawiedliwości – klub w Sejmie. Stowarzyszenie Rozwój Plus utworzono wiosną, a jego członkowie latem opuścili szeregi PiS.