RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Transfer w polityce. „To sprawdzony i wiarygodny partner”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 11 września (17:21)

Daniel Beger, prezydent Świętochłowic, dołączył w piątek do stowarzyszenia Rozwój Plus. Samorządowiec wskazał, że Mateusz Morawiecki, lider Rozwoju Plus, to dla niego „sprawdzony i wiarygodny partner”.

Transfer w polityce. „To sprawdzony i wiarygodny partner”
Daniel Beger, prezydent Świętochłowic/fot. Wojciech Olkusnik /East News
  • Daniel Beger dołączył do stowarzyszenia Rozwój Plus.
  • Liderem ugrupowania jest były premier Mateusz Morawiecki.
  • Ilu posłów liczy klub parlamentarny Rozwój Plus?
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Kolejny samorządowiec w szeregach Rozwój Plus

Daniel Beger jest prezydentem Świętochłowic od 2018 r. Nie należał do żadnej partii politycznej. Przez kilka miesięcy był członkiem ruchu politycznego Bezpartyjni Samorządowcy.

„Dołączam do drużyny (byłego) premiera Mateusza Morawieckiego, bo to sprawdzony i wiarygodny partner w budowaniu naszego miasta. To jedyny premier, który wie, gdzie są Świętochłowice i bywał tu kilkukrotnie. Znam go ze skuteczności i walki o średnie miasta” – napisał Daniel Beger w mediach społecznościowych

Stowarzyszenie udostępniło komunikat, w którym zaznaczyło, że Daniel Beger to „samorządowiec, który doskonale zna potrzeby mieszkańców i wyzwania stojące przed śląskimi miastami”.

Rozwój Plus ma trzeci co do wielkości klub w Sejmie

Na 26 września zaplanowano Ogólnopolskie Forum Samorządowe „Samorząd + Rozwój Plus” w Tomaszowie Mazowieckim. Mają w nim wziąć udział m.in. samorządowcy z woj. śląskiegoDaniel Beger, prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz i prezydent Jastrzębia-Zdroju Michał Urgoł.

Klub Parlamentarny Rozwój Plus liczy 41 posłów. To trzeci co do wielkości – po Koalicji Obywatelskiej i Prawie i Sprawiedliwości – klub w Sejmie. Stowarzyszenie Rozwój Plus utworzono wiosną, a jego członkowie latem opuścili szeregi PiS.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Świętochłowice Rozwój Plus
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: