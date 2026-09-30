Tragiczny wypadek w Żywcu. BMW potrąciło pieszych na pasach, nie żyje jedna osoba

RMF24

Tragiczne wydarzenia na jednym ze skrzyżowań w Żywcu. W środę w południe kierowca BMW potrącił pieszych na przejściu, a następnie uderzył w inny samochód. Niestety, jedna z potrąconych osób zmarła w szpitalu.

Do groźnego wypadku doszło w środę około godziny 12:30 na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Komonieckiego w Żywcu. Według ustaleń policji kierujący samochodem marki BMW potrącił pieszych znajdujących się na przejściu, po czym uderzył w inny samochód osobowy. Na miejscu natychmiast pojawiły się wszystkie służby ratunkowe.

Lądował śmigłowiec LPR

W wyniku wypadku rannych zostało pięć osób, z czego cztery zostały przewiezione do szpitala w stanie ciężkim. Jak ustalił reporter RMF FM Marcin Buczek, wśród osób, które trafiły do szpitala, dwie to potrąceni przez samochód piesi.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał jednego z kierowców biorących udział w wypadku do szpitala.

Niestety, mimo wysiłków lekarzy, jedna z potrąconych osób zmarła.

Utrudnienia w ruchu i działania służb

Na miejscu przez kilka godzin pracowały wszystkie służby ratunkowe. Straż pożarna szybko zabezpieczyła teren i usunęła uszkodzone pojazdy z drogi.