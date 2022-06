​Ranny w pożarze szpitala w Częstochowie 50-letni mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. W pożarze, który wybuchł wczoraj po południu, zginął 35-letni mężczyzna.

Miejsce pożaru na oddziale neurologii szpitala przy ulicy PCK w Częstochowie / Waldemar Deska / PAP

Ogień pojawił się w jednej z sal oddziału neurologii częstochowskiego szpitala w środę po południu. W pożarze zginął 35-letni pacjent, drugi został poparzony.

Stan pacjenta skrajnie ciężki

Pozostali chorzy, znajdujący się na oddziale, zostali przeniesieni do innych części szpitala, a sześciu kolejnych wypisano do domu.

Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, ranny w pożarze mężczyzna trafił na oddział intensywnej terapii. Lekarze jego stan określają jako skrajnie ciężki.

W sali, w której wybuchł pożar, znajdowały dwa łóżka. Pomieszczenie zostało doszczętnie spalone.

Jaka była przyczyna wybuchu pożaru?

Według wstępnych ustaleń śledczych, przyczyną zdarzenia było najprawdopodobniej zaprószenie ognia.

Niewykluczone, że jeden z mężczyzn zapalił papierosa, na razie nie ma pewności co do tego, który z nich mógł to zrobić.

W momencie, gdy pojawił się ogień, oprócz pacjentów, na oddziale neurologii były również dwie pielęgniarki, opiekun medyczny oraz dwóch lekarzy.

Oddział został wyłączony z użytkowania. Przyczyny tragedii ustala policja pod nadzorem prokuratora.