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Tragiczny pożar w Bielsku-Białej. Ewakuowano ponad 20 osób

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 11 listopada (08:32)

Nad ranem doszło do tragicznego pożaru w czteropiętrowym bloku przy ul. Doliny Miętusiej w Bielsku-Białej. Ogień pojawił się w jednym z mieszkań na parterze, a akcja ratunkowa trwała kilkadziesiąt minut. Niestety nie udało się uratować życia jednego z lokatorów.

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Tragiczny pożar w Bielsku-Białej. Ewakuowano ponad 20 osób
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, pożar wybuchł w środę tuż przed godziną 5:30. W mieszkaniu, które stanęło w płomieniach, przebywały dwie osoby – kobieta i mężczyzna. Strażacy wynieśli z lokalu nieprzytomnego mężczyznę, który był poważnie poparzony. 

Niestety, po kilkudziesięciu minutach stwierdzono jego zgon - informują służby. 

Z części bloku, w której pojawił się ogień, ewakuowano 22 osoby. Na miejscu działało co najmniej sześć zastępów straży pożarnej oraz trzy zespoły ratownictwa medycznego.

Pożar został już opanowany, jednak mieszkanie, w którym wybuchł, doszczętnie spłonęło. Przyczyna pojawienia się ognia nie jest znana. 


Źródło: RMF FM

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