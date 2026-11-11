Tragiczny pożar w Bielsku-Białej. Ewakuowano ponad 20 osób

RMF24

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Nad ranem doszło do tragicznego pożaru w czteropiętrowym bloku przy ul. Doliny Miętusiej w Bielsku-Białej. Ogień pojawił się w jednym z mieszkań na parterze, a akcja ratunkowa trwała kilkadziesiąt minut. Niestety nie udało się uratować życia jednego z lokatorów.

Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, pożar wybuchł w środę tuż przed godziną 5:30. W mieszkaniu, które stanęło w płomieniach, przebywały dwie osoby – kobieta i mężczyzna. Strażacy wynieśli z lokalu nieprzytomnego mężczyznę, który był poważnie poparzony.

Niestety, po kilkudziesięciu minutach stwierdzono jego zgon - informują służby.

Z części bloku, w której pojawił się ogień, ewakuowano 22 osoby. Na miejscu działało co najmniej sześć zastępów straży pożarnej oraz trzy zespoły ratownictwa medycznego.

Pożar został już opanowany, jednak mieszkanie, w którym wybuchł, doszczętnie spłonęło. Przyczyna pojawienia się ognia nie jest znana.