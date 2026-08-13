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Tragedia w kopalni Pniówek. Nie żyje górnik

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 13 sierpnia (16:58)

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) kopalni Pniówek w Pawłowicach. Zginął 48-letni górnik.

Tragedia w kopalni Pniówek. Nie żyje górnik
Kopalnia KWK Pniówek w Pawłowicach, fot. Kasia Zaremba /PAP
  • W kopalni Pniówek należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej doszło do tragicznego wypadku.
  • Zginął 48-letni ślusarz podczas demontażu obudowy ścianowej na poziomie 1000.
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Tomasz Siemieniec z biura prasowego JSW poinformował PAP, że do wypadku doszło około godziny 10.45. W wyniku zdarzenia zginął 48-letni ślusarz, który wykonywał prace związane z demontażem obudowy ścianowej.

Do wypadku doszło w komorze demontażowej sekcji na poziomie 1000. W trakcie prowadzonych prac na poszkodowanego zsunął się jeden z elementów demontowanej obudowy. Współpracownicy niezwłocznie przystąpili do reanimacji. Pomimo podjętych działań ratunkowych, przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon mężczyzny - relacjonował Siemieniec.

Okoliczności i przyczyny wypadku bada Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku oraz służby bhp kopalni.

Czwartkowy wypadek był szóstym w tym roku śmiertelnym w górnictwie węgla kamiennego i ósmym w całym polskim górnictwie - do dwóch innych doszło w zakładach odkrywkowych. 

W ubiegłym roku w całym polskim górnictwie miało miejsce szesnaście wypadków śmiertelnych, w tym dwanaście w kopalniach węgla kamiennego.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: śmierć górnika
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