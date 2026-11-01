Tragedia w centrum Katowic. Dwie osoby wypadły z okna apartamentowca

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Do tragicznego zdarzenia doszło w centrum Katowic. W niedzielę 1 listopada z apartamentowca przy ulicy Zabrskiej wypadły dwie osoby - 42-letnia kobieta i 37-letni mężczyzna. Oboje zginęli na miejscu. Okoliczności tragedii wyjaśniają policja i prokuratura.

Zgłoszenie dotyczące zdarzenia wpłynęło do katowickich policjantów w godzinach przedpołudniowych. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy oraz służby ratunkowe. Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci dwóch osób w centrum Katowic.

42-letnia kobieta i 37-letni mężczyzna wypadli z 11-go piętra budynku przy ul. Zabrskiej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do śmierci 37-latka i 42-latki nie przyczyniły się osoby trzecie.

Tragedia w Katowicach. Śledczy ustalają okoliczności

Teren wokół budynku został zabezpieczony. Śledczy prowadzą czynności, które mają pomóc w ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzenia. Na tym etapie policja i prokuratura nie przekazują szczegółowych informacji dotyczących okoliczności upadku kobiety i mężczyzny. Nie wiadomo również, jakie relacje łączyły 42-latkę i 37-latka.

Postępowanie prowadzone pod nadzorem prokuratury ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii.