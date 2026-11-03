To najwyższa drewniana wieża w Europie. Wokół Radiostacji Gliwickiej zasadzono tysiące roślin

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Wokół Radiostacji Gliwickiej zasadzono niemal 5 tysięcy nowych roślin. Jak informuje Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, na najbardziej widowiskowy efekt trzeba będzie poczekać do wiosny, kiedy rośliny rozkwitną i nadadzą otoczeniu wyjątkowych barw. Radiostacja Gliwicka mierząca 111 m jest najwyższą drewnianą konstrukcją w Europie.

Prace ogrodnicze objęły teren wokół jednej z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji Gliwic. Wśród nowych nasadzeń znalazło się aż 2600 hortensji bukietowych Bobo, 1750 rozchodników okazałych Stardust oraz 450 sosen górskich Repens.

Wcześniej przeprowadzono także oczyszczenie rabat oraz wymianę gruntu, by zapewnić roślinom jak najlepsze warunki do wzrostu.

Efekt końcowy już na wiosnę

Nowe nasadzenia mają stopniowo nabierać docelowego wyglądu.

„Na najbardziej efektowny widok przyjdzie poczekać do wiosny, gdy hortensje i pozostałe rośliny rozwiną się i zakwitną, nadając otoczeniu jeszcze więcej koloru” – podkreśla MZUK w komunikacie.

Całość prac została przeprowadzona zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach. Koszt inwestycji wyniósł ponad 320 tysięcy złotych.

Fot. MZUK Gliwice

Radiostacja Gliwicka – miejsce z historią

Radiostacja Gliwicka to wyjątkowy zabytek z 1935 roku. Jej 111-metrowa wieża antenowa jest najwyższą drewnianą konstrukcją w Europie. Obiekt jest nie tylko atrakcją turystyczną, ale także miejscem rekreacji i organizacji wydarzeń plenerowych.

W budynku nadajnika działa oddział Muzeum w Gliwicach.

Radiostacja zapisała się na kartach historii 31 sierpnia 1939 roku, kiedy to doszło do tzw. prowokacji gliwickiej – akcji niemieckich służb specjalnych, mającej na celu obarczenie Polski odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej. Wtedy to niemiecki oddział w cywilnych ubraniach próbował nadać komunikat: „Uwaga, tu Gliwice. Radiostacja znajduje się w rękach polskich…”.

Dzięki nowym nasadzeniom teren wokół Radiostacji Gliwickiej zyska zupełnie nowe oblicze.