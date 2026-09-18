Te góry na Dolnym Śląsku po prostu trzeba zobaczyć. Piękne widoki, cisza i brak tłumów

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Choć polskie góry swym urokiem i zapierającymi dech w piersiach krajobrazem niezmiennie przyciągają masę turystów nie tylko z Polski, to okazuje się, że nie wszystkie szlaki są tak samo oblegane przez podróżnych. W województwie dolnośląskim nie brakuje szlaków, na których można uniknąć tłumów, a które bez wątpienia warto odwiedzić.

Miłośników wypraw w góry nie trzeba specjalnie przekonywać, że to idealny sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu. Relaks na łonie natury, oderwanie od miejskiego zgiełku i widoki, które zapierają dech w piersiach - to połączenie przyjemnego z pożytecznym. Dlatego nie dziwi, że górskie szlaki rok rocznie przyciągają tylu turystów.

Okazuje się jednak, że nie wszędzie są tłumy zwiedzających. Kilka miejsc wartych odwiedzenia znajdziemy choćby na Dolnym Śląsku. Zaledwie godzinę drogi od Wrocławia znajdziemy Góry Wałbrzyskie - miejsce obowiązkowe dla tych, którzy wolny czas chcieliby spędzić w otoczeniu pięknych widoków.

Góry Wałbrzyskie / Shutterstock

Warto z tej okazji zwiedzić tzw. Niedźwiadki, czyli niewielkie wzniesienia znajdujące się w granicach miasta Wałbrzych. Atrakcyjności temu miejscu dodaje fakt, że pokonanie tego szlaku wcale nie wymaga kondycji typowej dla zawodowego sportowca. Trasa zaczyna się od Góry Parkowej, a cały dystans to zaledwie 9 km spaceru.

Równie ciekawe powinno okazać się zwiedzenie trasy prowadzącej na Mniszek i Chełmiec. By dotrzeć w tę część wałbrzyskich gór wystarczy wysiąść z pociągu na stacji Boguszów-Gorce Zachód. Stamtąd bez problemu dotrzemy do pobliskiej góry. Tę podróż powinniśmy zakończyć na stacji kolejowej w Wałbrzychu. Obowiązkowym punktem w trakcie naszej podróży po górach powinno być także pasmo Rudawy Janowickie, które znajdują się we wschodniej części Sudetów Zachodnich. Położone są w pobliżu blisko Jeleniej Góry. To idealna opcja dla fanów wspinaczki górskiej, którzy będą mieli okazję zmierzyć się z takimi szczytami jak: Skalnik, Sokolik i Krzyżna Góra.

Widok na Rudawy Janowickie / Shutterstock

Wyprawa w góry, nawet na rzadziej obleganych szlakach, to nie tylko idealny pomysł na udane spożytkowanie wolnego czasu. To oczywiście też wyzwanie. Dlatego też niezależnie od tego, gdzie się wybierzemy, musimy pamiętać o zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Ratownicy TOPR-u niezmiennie przypominają o właściwym ubiorze i poruszaniu jedynie po przejrzyście opisanych szlakach.