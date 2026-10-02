Tam nie można pić wody z kranu. Wykryto obecność bakterii

RMF24

Woda dostarczana siecią do mieszkańców Bystrej (woj. śląskie) i stykającej się z nią części Bielska-Białej jest niezdatna do picia i celów higienicznych. Bielski sanepid podał w piątek, że stwierdzono w niej obecność bakterii Clostridium perfringens.

Tam woda jest niezdatna do picia

Zakaz spożycia dotyczy wody dostarczanej do odbiorców w Bystrej (gmina Wilkowice) oraz w Bielsku-Białej w rejonie ulic: Ochota, Bystrzańskiej, Orlej i Modrej.

Bielski Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny podał, że woda nie może być spożywana, używana do przygotowania posiłków i celów higienicznych. Może zostać wykorzystana tylko do spłukiwania toalet.

Wykryto obecność bakterii Clostridium perfringens

Wyniki badań jakości wody dostarczanej przez sieć spółki z Bystrej wykazały obecność czterech jednostek tworzących kolonie bakterii w 100 ml wody. Tymczasem nie powinno być ich w ogóle.

Służby sanitarne podały, że trwają już prace naprawcze. Spółka wodociągowa zorganizowała punkty, w których można zaczerpnąć wodę pitną. Zorganizowała też dostawy dla osób starszych lub z niepełnosprawnościami.