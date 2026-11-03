Szokujące oszustwo w śląskich przychodniach. 4 tys. zarzutów za fałszowanie dokumentacji

RMF24

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Prawie 4 tysiące zarzutów usłyszał współwłaściciel spółki prowadzącej przychodnie w Zabrzu i Tychach (Śląskie). Mężczyzna miał polecać pracownikom fałszowanie dokumentacji medycznej, by wyłudzać refundacje z Narodowego Funduszu Zdrowia. Śledztwo wykazało, że w dokumentacji wpisywano świadczenia, które nigdy nie zostały zrealizowane.

Policjanci z Katowic - pod nadzorem prokuratury w Rybniku - prowadzili śledztwo w sprawie nieprawidłowości w dwóch przychodniach działających w Zabrzu i Tychach.

Jak ustalili śledczy, w latach 2020-2021 do dokumentacji medycznej wpisywano fikcyjne terapie środowiskowe, które w rzeczywistości nie były realizowane.

Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na to, że w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku ustalony w toku postępowania podejrzany, jako osoba uprawniona do zarządzania spółką, miał polecić pracownikom sporządzanie dokumentacji medycznej zawierającej nieprawdziwe informacje o przeprowadzeniu terapii środowiskowej. Następnie tak przygotowana dokumentacja miała być wykorzystywana do wykazywania zasadności refundacji świadczeń przez NFZ - przekazał mł. asp. Paweł Kasprzak z zespołu prasowego śląskiej policji.

Szeroko zakrojone śledztwo

W trakcie postępowania przesłuchano około 500 świadków, a podczas przeszukań zabezpieczono obszerną dokumentację medyczną. Policja poinformowała również o zabezpieczeniu majątkowym na kwotę 96 tys. zł.

Kontrole przeprowadzone przez NFZ potwierdziły, że w przychodniach dochodziło do nieprawidłowości.

Współwłaścicielowi spółki przedstawiono w sumie 3963 zarzuty, dotyczące m.in. poświadczenia nieprawdy w dokumentacji, posługiwania się fałszywymi dokumentami oraz oszustwa na szkodę NFZ na ponad 163,5 tys. zł.

Podejrzany przyznał się do winy i zadeklarował chęć dobrowolnego poddania się karze. Nienależnie pobrane środki zostały już zwrócone do NFZ wraz z nałożoną karą.

W październiku Prokuratura Rejonowa w Rybniku skierowała do Sądu Rejonowego w Zabrzu wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy.