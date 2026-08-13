„Szokujące i niedopuszczalne”. Węgry zdumione wydarzeniami w Zabrzu

Anita Orban poinformowała w czwartek w mediach społecznościowych, że rozmawiała o sprawie z węgierskim konsulem generalnym w Krakowie.
„Wydarzenie sportowe powinno opierać się na wspólnym przeżywaniu emocji i pod żadnym pozorem nie może stać się miejscem aktów przemocy” – podkreśliła, stanowczo potępiając wszelkie przejawy agresji.
Jak dodała, funkcjonariusze delegowani z Węgier wspierają polskich policjantów. Konsulat generalny pozostaje też w stałym kontakcie z policją w Zabrzu oraz przedstawicielami obu klubów.
Atak w restauracji w centrum Zabrza
Do zdarzenia doszło w środę późnym wieczorem w restauracji przy ulicy Wolności w Zabrzu. Grupa chuliganów związanych z Górnikiem Zabrze miała zaatakować przebywających tam kibiców Ferencvarosu Budapeszt. W lokalu znajdowali się również inni goście.
Jak relacjonował asp. Sebastian Bijok z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, osoby znajdujące się w środku zabarykadowały się w restauracji. Napastnicy mieli zdemolować lokal, w tym wybić szyby w oknach.
Policjanci prowadzą czynności związane z ustaleniem tożsamości osób, które dokonały tego ataku. Napastnicy byli zamaskowani – przekazał rzecznik zabrzańskiej policji.
Jeden z węgierskich kibiców doznał złamania kości i został przewieziony do szpitala w Zabrzu.
Jak wyjaśnił asp. Bijok, mężczyzna został poszkodowany podczas ucieczki z restauracji – miał doznać obrażeń, skacząc przez płot. Policja podkreśla, że nie był to skutek pobicia.
Według szefowej węgierskiej dyplomacji policja zidentyfikowała osoby podejrzewane o udział w ataku. Przesłuchano także obywateli Węgier, jednak żaden z nich nie złożył formalnego zawiadomienia.
Wstępne relacje wskazują, że w ataku mogło uczestniczyć od 50 do 100 osób. Policja zaznacza jednak, że te dane muszą zostać zweryfikowane.
Świadkowie przedstawili rozbieżne relacje, dlatego funkcjonariusze będą analizowali zapis monitoringu.
Mecz Górnika z Ferencvarosem pod szczególnym nadzorem
Czwartkowe spotkanie Górnika Zabrze z Ferencvarosem Budapeszt zostało zakwalifikowane jako mecz wysokiego ryzyka. Bezpieczeństwa podczas wydarzenia będą pilnować policjanci z różnych jednostek z województwa śląskiego.
Asp. Bijok zapewnił, że w razie potrzeby siły skierowane do zabezpieczenia spotkania mogą zostać zwiększone.