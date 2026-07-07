Mercedes roztrzaskany, dwie młode osoby nie żyją

Osobowym Mercedesem kierował 22-latek ze Zbrosławic. Jego pasażerem był 19-latek z Nowej Wsi Tworoskiej.
W trakcie wyprzedzania młody człowiek najprawdopodobniej stracił panowanie nad autem, zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo.
Na zdjęciach udostępnionych przez policję widać, że zrobił to z wielką siłą. Samochód został zmiażdżony.
Niestety, obaj młodzi ludzie zginęli.
Droga w miejscu wypadku była zablokowana.
Śląska Policja uruchomiła w poniedziałek tzw. Czarny Alert. To specjalny komunikat, który ma za zadanie zwrócić uwagę kierowców na konsekwencje niebezpiecznej jazdy i skłonić ich do większej ostrożności.