Mercedes roztrzaskany, dwie młode osoby nie żyją

RMF24

Dwie młode osoby zginęły w poniedziałek w wypadku drogowym, do którego doszło w śląskich Świętoszowicach. Jeden z nich kierował autem, które wypadło z drogi w czasie wyprzedzania.

Świętoszowice. Dwie osoby zginęły po uderzeniu Mercedesa w drzewo (fot. Policja Tarnowskie Góry)

Świętoszowice. Dwie osoby zginęły po uderzeniu Mercedesa w drzewo (fot. Policja Tarnowskie Góry) / Policja

Osobowym Mercedesem kierował 22-latek ze Zbrosławic. Jego pasażerem był 19-latek z Nowej Wsi Tworoskiej.

W trakcie wyprzedzania młody człowiek najprawdopodobniej stracił panowanie nad autem, zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo.

Na zdjęciach udostępnionych przez policję widać, że zrobił to z wielką siłą. Samochód został zmiażdżony.

Niestety, obaj młodzi ludzie zginęli.

(fot. Policja Tarnowskie Góry) / Policja

Droga w miejscu wypadku była zablokowana.

Śląska Policja uruchomiła w poniedziałek tzw. Czarny Alert. To specjalny komunikat, który ma za zadanie zwrócić uwagę kierowców na konsekwencje niebezpiecznej jazdy i skłonić ich do większej ostrożności.