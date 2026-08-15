Starcie pseudokibiców przed meczem na Stadionie Śląskim. Służby nie dopuściły do eskalacji

RMF24

Jedna osoba została zatrzymana po bójce w Chorzowie między kibicami miejscowego Ruchu i Lechii Gdańsk. Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem przed meczem pierwszej ligi.

W Chorzowie w piątek wieczorem doszło do starcia pseudokibiców dwóch drużyn. Policja nie dopuściła jednak do eskalacji agresji.

Grupa około dziesięciu, piętnastu kibiców Lechii Gdańsk w tym - w szyku przemieszczającym się na Stadion Śląski - dążyła do konfrontacji z podobną grupą sympatyków Ruchu Chorzów, również zmierzających na stadion - poinformował RMF FM mł. asp. Mateusz Mrachacz ze śląskiej policji.



Po około 30 sekundach konfrontacji nastąpiła interwencja policjantów zabezpieczających to spotkanie. Na szczęście nikt nie zdążyć odnieść obrażeń. Jedna osoba została zatrzymana.